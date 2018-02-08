Волгоградские налоговики взялись за тех, кто сдает жилье в аренду

Налоговые органы в Волгоградской области ведут работу по привлечению физических лиц к декларированию доходов, полученных от сдачи в аренду собственного имущества. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФНС России по региону, физическим лицам, на которых органами Росреестра представлены сведения о наличии в собственности большого количества объектов недвижимости, налоговыми инспекциями области направлены информационные письма о необходимости представления деклараций по налогу на доходы физических лиц (в случае сдачи имущества в аренду) либо пояснений о фактическом использовании имущества. Для выяснения обстоятельств использования имущества направлены запросы в ТСЖ, ТСН, УК, совместно с органами МВД проводятся осмотры и обследования помещений, допросы свидетелей, организована работа телефонов "доверия", по которым граждане могут сообщать информацию о фактах сдачи имущества в аренду. Так, по состоянию на 5 февраля текущего года, уже удалось привлечь к декларированию доходов более 2000 налогоплательщиков, которые сдают в аренду свое имущество. Сумма налога к уплате составила 21,3 миллиона рублей.

Ведомство сообщает, что в конце декабря 2017 года заключено соглашение о взаимодействии между администрацией Волгограда, Управлением Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Волгоградской области, Управлением МВД России по городу Волгограду, целью которого является профилактика преступлений и правонарушений в жилом секторе и сфере контроля за уплатой налога на доходы физических лиц с доходов, полученных от сдачи помещений в аренду.

Ранее информагентство писало о том, что управление Роспотребнадзора по Волгоградской области сообщило в силовые органы о резком оживлении на рынке арендного жилья в Волгограде накануне ЧМ-2018. На популярных сайтах бронирования гостиничных номеров и апартаментов размещены десятки объявлений о сдаче квартир в Волгограде на время мундиаля за 20, 30, а то и 50 тысяч рублей в сутки. Многие волгоградцы, владеющие свободным жильем, по всей видимости, решили неплохо заработать на футбольных болельщиках, которые приедут в город во второй половине июня. Специалисты Ростуризма выпустили специальную памятку для тех, кто хочет подзаработать на сдаче жилья внаем. Памятка уже направлена в субъекты РФ, в которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018, для распространения среди собственников жилья и проведения информационно-разъяснительной работы.



