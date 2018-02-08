Управляющая компания в Волгограде «травит» жильцов краской во время зимнего ремонта подъездов

«Скажите, когда управляющая компания ООО «Управление жилищным фондом Краснооктябрьского района» перестанет издеваться над нами?» - с этого вопроса начинается письмо жителей дома №117 по проспекту имени Ленина главе Красноооктябрьского района Ивану Дронову. Копию письма жильцы переслали в редакцию ИА «Высота 102».

Суть проблемы в том, что в подъездах пятиэтажки начался ремонт. «Было бы лето - мы бы порадовались и сказали: «Большое спасибо». Но сейчас на дворе, как известно, - зима», говорится в обращении. По словам жильцов, они несколько дней пытались дозвониться в управляющую компанию, чтобы те отложили ремонт до теплых дней, однако было бесполезно: телефон или все время занят, или не отвечает.

В подъездах были смыты потолки от побелки и зашпаклеваны стены. Потом побелен потолок, но настоящий кошмар начался, когда стали красить газовые трубы и стены. По словам волгоградцев, на протяжении всего ремонта в подъезде грязь, полы заляпаны побелкой, на стенах остатки побелки и шпаклевки, входная дверь и окна открыты настежь днем и ночью, потому что нечем дышать от краски не только жильцам, но и самим ремонтникам. Жильцы платят за отопление в подъезде, а отапливается улица. И о каком качестве может идти речь, если краска не сохнет при открытых окнах и двери, а на улице холодно и влажно?

«Кто решил производить ремонт зимой в нашем доме? Почему нас, жителей, никто не спросил, нужен ли нам ремонт именно зимой? - просят ответить на вопросы главу района горожане. У нас проживают маленькие дети, люди пожилого возраста, страдающие аллергией и астмой. Они мучаются больше всех. Просим принять меры к управляющей компании ООО «Управление жилищным фондом Краснооктябрьского района», - подчеркивается в обращении.



