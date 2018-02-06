«ЕвроХим» вошёл в ТОП-10 социально ответственных компаний России









Российский союз промышленников и предпринимателей включил компанию «ЕвроХим» в число лидеров по индексам «Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого развития». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, высокое место в рейтинге РСПП "ЕвроХим" занимает третий год подряд.

Индекс «Ответственность и открытость» рассчитывается на основе 70 показателей и оценивает уровень раскрытия информации о компаниях, включая экономические, экологические, социальные и управленческие аспекты. Индекс «Вектор устойчивого развития» показывает динамику результативности в области устойчивого развития. Таким образом, «ЕвроХим» в очередной раз подтвердил свои высокие позиции среди наиболее открытых и динамичных российских компаний, таких как «Газпром», «Роснефть», «Аэрофлот», РЖД и АЛРОСА.

Индексы РСПП в области устойчивого развития рассчитываются с 2014 года на основе публичной отчётности крупнейших по объёму реализации компаний (RAEX 600 и РБК 500) и являются первым и пока единственным российским инструментом независимой оценки компаний, внесённым в Международную базу по рейтингам устойчивого развития (GISR).













В настоящее время «ЕвроХим» готовит к запуску свои калийные проекты. В Волгоградской области компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» завершает строительство нового предприятия по добыче и переработке калийных солей Гремячинского месторождения.

Сотрудники «ЕвроХим-ВолгаКалия» проводят переоснащение рудника с временного, необходимого для строительства шахтных стволов оборудования на постоянное, которое будет использоваться для добычи и подъема руды на поверхность. На сильвинитовой обогатительной фабрике идет подготовка к запуску оборудования – пуско-наладка и испытания машин и агрегатов.

Проект освоения Гремячинского месторождения, реализуемый в Волгоградской области, входит в число стратегически важных для «ЕвроХима». В свои калийные предприятия - «ЕвроХим-ВолгаКалий» и «Усольский калийный комбинат» - компания «ЕвроХим» инвестировала около 7 млрд. долларов. Запуск производственных мощностей Гремячинского и Усольского комбинатов позволит «ЕвроХиму» стать первой в России и четвертой в мире компанией, выпускающей весь спектр минеральных удобрений.



