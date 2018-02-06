Убивший 18 лет назад девушку своего друга житель Волгоградской области сдался полицейским в Ульяновске

Трагедия произошла осенью 1999 года. 19-летний парень пришел в гости к своему другу, но не застал его дома. Девушка друга пригласила его зайти и подождать ее спутника жизни дома. Но через полчаса между хозяйкой и гостем завязалась ссора. И парень ударил девушку ножом в область сердца, а затем задушил ее. Но когда он собирался сбежать с места преступления в дверь постучали. Молодую семью пришел навестить их знакомый, который также знал и убийцу. Узнав о случившемся, он решил сбежать вместе с убийцей. Но в этот момент домой вернулся хозяин квартиры. Он сразу вступил в драку с молодыми людьми, а также стал звать на помощь. Испугавшись, они убежали. Парень, ставший невольным свидетелем произошедшего и виноватый лишь в драке с хозяином дома, сдался властям четыре года спустя. Он отбыл свое наказание и освободился в 2008 году. А виновный в убийстве скрывался от правосудия 18 лет. По его словам, сдаться властям он решил потому, что устал от жизни в бегах. Спустя две недели после убийства он переехал в Ульяновск. С тех пор жил без документов, постоянно менял места жительства, подрабатывал грузчиком и разнорабочим.

Уроженец Волжского пришел в отдел полиции в Ульяновске и признался в совершенном преступлении. Сейчас уголовное дело передано в суд.

Уголовное дело мужчины, убившего 18 лет назад девушку своего друга в Волжском, передано в суд. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая.