|Происшествия
|06.02.2018 15:28
Драка строителей из Саратова в волгоградской гостинице переросла в уголовное дело
Возбуждением уголовного дела завершилась драка двух строителей из Саратова в волгоградской гостинице. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Волгоградской области. Инцидент произошел поздно ночью на шестом этаже гостиницы, расположенной на улице Чуйкова. Двое строителей, которые работают в одной фирме, поссорились во время совместного застолья. Один из них, 24-летний молодой человек, ударил по голове пустой бутылкой из-под коньяка своего 35-летнего коллегу - газоэлектросварщика. Вскоре дебошира задержали сотрудники вневедомственной охраны, прибывшие в гостиницу по вызову встревоженного ссорой персонала. Пострадавший госпитализирован, а нападавшему придется ответить за свой поступок перед законом.
В Волгограде разрушенная мельница Гергардта "восстала из руин"
75 лет Победы в битве за Сталинград Волгоград отметил самым масштабным парадом в истории города с участием авиации
Слон бежал к Волге, трубил, и танки вставали
Праздничный концерт, посвященный 75-летию Сталинградской победы, состоялся у музея-заповедника "Сталинградская Битва", сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Перед собравшимися волгоградцами...
Военный парад в честь 75-летия разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом прошел в...
75 лет назад завершилось знаковое сражение в истории главных войн - Сталинградская битва, решившая исход Второй мировой ...
|От Сталинграда - до Великой Победы
|06.02.2018 18:00
С важной дипломатической миссией посетил столицу Франции глава Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградской городской думы, Андрей Косолапов накануне вечером представил в Париже новую фотодокументальную выставку «Сталинград. Призыв к миру!». Проект к 75-летию Победы в сражении реализован при поддержке администрации Волгоградской области на основе материалов музея-панорамы «Сталинградская битва» и ведущих музейных учреждений России и зарубежья. Презентация состоялась в Российском православном духовно-культурном центре. Вместе с главой Волгограда в церемонии открытия выставки принимали участие советник-посланник Посольства РФ во Франции, представители военного и военно-морского атташата РФ во Франции, сотрудники...
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|Расследования
|06.02.2018 17:11
Застреливший приятеля отставной судья из Калмыкии приговорен к исправработам в Волгоградской области
К 1 году и 4 месяцам исправительных работ приговорен отставной судья Городовиковского районного суда республики Калмыкия, признанный виновным в причинении смерти по неосторожности. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, в июне 2016 года он вместе с приятелями приехал в Волгоградскую область отдохнуть у Дона. У одного из членов компании был карабин. Вечером 28 июня судья случайно выстрелил из него. Пуля попала в ягодицу 46-летнему жителю Ставропольского края. Пострадавший был доставлен в больницу, но, несмотря на старания врачей, умер. Свою вину отставной служитель Фемиды признал сразу. Дело рассматривалось в Серафимовичском районном суде....
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|Происшествия
|06.02.2018 17:03
О похищении молодой девушки сообщил правоохранителям житель Волжского. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, сейчас проводится проверка заявления волжанина. По его словам, накануне около трех часов дня неподалеку от дома №144 по проспекту Ленина он видел, как двое мужчин силой заталкивают девушку, которой на вид 20-25 лет, в машину "Opel" с номером "к160см 05 регион". Как выяснили следователи, раньше под этими номерами была зарегистрирована другая машина. Ее утилизировали в Дагестане в 2014 году. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося. Правоохранители уже изучили записи с камер наружного наблюдения по маршруту движения разыскиваемого автомобиля....
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|Общество
|06.02.2018 16:39
Волгоградский областной суд отменил решение Октябрьского районного суда и направил на новое рассмотрение административное дело о побоях, возбужденное в прошлом году в отношении приемной матери Марины Кирьяновой. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на судебное решение. История семьи Кирьяновых из Октябрьского района, у которой органы опеки летом 2017 года из-за небольшого синяка на теле одного ребенка забрали всех четырех приемных детей, прозвучала на федеральном канале. Правоохранительные органы дважды проводили проверку по факту жестокого обращения с детьми в этой семье, но оснований для возбуждения уголовного дела не нашли. В отношении опекуна Марины Кирьяновой было возбуждено дело об административном правонарушении...
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|Расследования
|06.02.2018 16:05
Убивший 18 лет назад девушку своего друга житель Волгоградской области сдался полицейским в Ульяновске
Уголовное дело мужчины, убившего 18 лет назад девушку своего друга в Волжском, передано в суд. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая. Трагедия произошла осенью 1999 года. 19-летний парень пришел в гости к своему другу, но не застал его дома. Девушка друга пригласила его зайти и подождать ее спутника жизни дома. Но через полчаса между хозяйкой и гостем завязалась ссора. И парень ударил девушку ножом в область сердца, а затем задушил ее. Но когда он собирался сбежать с места преступления в дверь постучали. Молодую семью пришел навестить их знакомый, который также знал...
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|Общество
|06.02.2018 15:02
Подрядная организация, выполнившая первые этапы реконструкции центральной набережной Волгограда, взяла на себя дополнительную нагрузку. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, восстановление ливнеотвода не было предусмотрено муниципальным контрактом, работы по которому фирма уже выполнила в полном объеме. Напомним, сегодня в социальных сетях появилась любительская видеозапись, на которой видно, как с эстакады набережной после вчерашнего дождя текут реки воды. Обеспокоенные горожане предположили, что ремонт был выполнен некачественно. Однако пользователи соцсетей, как это часто бывает, поторопились с выводами. Система водоотведения на эстакаде набережной имени 62-ой Армии находилась в крайне изношенном состоянии. Это подтверждают и старожилы, сотрудники речного порта, которые помнят, что...
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|Происшествия
|06.02.2018 14:27
Украл парфюмерию из магазина и подрался с охранниками 35-летний безработный в Волжском. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе управления Росгвардии по Волгоградской области, инцидент произошел в гипермаркете на улице Ленина. Мужчина прошел в торговый зал и набрал парфюмерных изделий на 6 тысяч рублей, а затем попытался скрыться. Но это ему не удалось, его попытались остановить сотрудники охраны магазина. Завязалась драка, но прибывший по сигналу “Тревога” наряд вневедомственной охраны задержал злоумышленника. Сейчас в отношении волжанина возбуждено уголовное дело по статье “Грабеж”.
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|Культура
|06.02.2018 14:16
Промышленник и меценат Олег Савченко окажет помощь в записи и выпуске нового альбома Юрия Щербакова – известного российского исполнителя казачьей песни. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Это не первый опыт сотрудничества Савченко и народного артиста – потомственного казака, уроженца города Волжского. Ранее Олег Савченко помогал артисту в реализации этнографического проекта «Родники», направленного на изучение и популяризацию самобытной культуры Волгоградской области. Юрий Щербаков – лауреат многочисленных конкурсов и фестивалей. Последнюю свою победу он отметил в январе текущего года, взяв сразу два приза в рамках смотра-конкурса «Царицынская муза». Щербакова признали «Человеком года-2017» и...
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|Спорт
|06.02.2018 14:12
Ольга Парамонова, которая в декабре представляла Волгоград на финальной жеребьевке ЧМ-2018 в Москве в статусе суперболельщика, сегодня первой получила паспорт болельщика футбольного чемпионата. Как сообщает ИА "Высота 102", Ольге Парамоновой долгожданный документ вручил заместитель губернатора Владимир Попков на торжественной церемонии открытия в Волгограде центра выдачи паспортов болельщика (FAN ID) для чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Ольга Парамонова получила билет на матч Англия -Тунис, который пройдет на стадионе "Волгоград Арена" 18 июня этого года. Центр выдачи открылся в ТРЦ "Европа Сити Молл" по адресу: проспект имени...
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|Происшествия
|06.02.2018 13:42
Браконьера, грузившего в машину тушу добытого лося, задержали в Серафимовичском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, во время рейда в районе хутора Большой участковый из Серафимовича и сотрудник районного комитета природных ресурсов увидели, что местный житель грузит в “УАЗ” тушу дикого животного. Лицензии на охоту у 55-летнего мужчины не оказалось. При осмотре машины правоохранители нашли охотничий СКС и гильзы. Экспертиза подтвердила, что лось был убит из этого карабина. Сейчас возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Браконьеру грозят штраф до 200 тысяч рублей или арест на полгода.
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|Общество
|06.02.2018 13:25
Всероссийским союзом общественных объединений пациентов открыта «горячая линия для юридической помощи гражданам в защите прав на охрану здоровья». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Уполномоченного по правам человека, проект реализуется с использованием гранта президента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Среди волгоградских пациентских организаций участниками правовой акции являются региональная общественная благотворительная организация содействие детям и молодежи с диабетом «Диабетическое содружество» и региональное отделение Всероссийского общества онкогематологии «Содействие». Консультации по вопросам, касающимся обеспечения прав на охрану здоровья и получения медицинской помощи волгоградцы могут получить, позвонив по телефону 8-800-500-82-66 с 7.00 до 10.00 и с 14.00 до 17.00...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|06.02.2018 12:55
Стали известны имена всех моряков катера, затонувшего в дни Сталинградского сражения и поднятого осенью прошлого года со дна Волги. Как сообщили ИА «Высота 102» в областном совете ветеранов, с официальным запросом в государственные архивы страны обратилась волгоградская секция ветеранов Военно-Морского флота. Ответ пришел из архива Военно-Морского флота – филиала Центрального архива министерства обороны России. «Установлено, что бронекатер «БК-31» Волжской военной флотилии входил в состав Действующей армии с 25 июля 1942 года по 30 июня 1943 года», - говорится в документе. В приказе командующего Волжской военной флотилией по Сталинградской оперативной...
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|Общество
|06.02.2018 12:36
Квест-комната «Сталинградская битва», открытая президентом Владимиром Путиным вместе с волонтерами во время визита в Волгоград 2 февраля, сегодня начала принимать посетителей, сообщает ИА «Высота 102». Первыми участниками проекта, который является попыткой перевести методики патриотического воспитания на рельсы современных технологий, стали кадеты казачьего корпуса. Подростков привезли в музей «Россия - моя история» организованно - на автобусе. В реальности квест-комната оказалась затемненным пространством 6 на 8 метров, а заявленное название «Сталинградская битва» сузилось до конкретного объекта «Дом Павлова». Участвовать в игре одновременно могут три человека. Они проходят инструктаж, получают задания - перенести ящики...
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|Происшествия
|06.02.2018 12:15 (Обновлено: 06.02.2018 14:48)
Мужчина, подозреваемый в ограблении жительницы Советского района, был задержан в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе управления Росгвардии по Волгоградской области, злоумышленник напал на женщину у ее дома на улице Казахской, отнял деньги и вещи. Далеко уйти ему не удалось - по горячим следам его задержали сотрудники вневедомственной охраны. Как выяснилось, на “дело” пошел 43-летний уроженец республики Таджикистан. Известно, что у мужчины уже есть судимости за изнасилование и мошенничество. Все похищенное было изъято и возвращено волгоградке. Возбуждено уголовное дело о грабеже. Подозреваемому может грозить до четырех лет тюрьмы.
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|Общество
|06.02.2018 11:55
Сотрудникам предприятий, перед которыми начальство имеет долги по зарплате, на помощь может прийти бесплатная юридическая помощь. Как сообщает ИА «Высота 102», с такой законодательной инициативой выступила прокуратура Волгоградской области. В надзорном органе отмечают, что проводимые проверки говорят о многочисленных нарушениях в регионе прав работников на своевременную и полную оплату труда. При этом 90% задолженности по зарплате в области (409,5 млн рублей) имеют 16 организаций, находящихся в процедуре банкротства. В подобных случаях сотрудникам ничего не остается, как вступать в арбитражные споры. «Поскольку указанные граждане длительное время не получают заработную плату по вине работодателей, находящихся в различных стадиях банкротства, они...
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6 февраля 17:11
6 февраля 16:39
6 февраля 16:05
6 февраля 15:28
Драка строителей из Саратова в волгоградской гостинице переросла в уголовное дело 11
6 февраля 15:02
6 февраля 14:27
6 февраля 14:16
6 февраля 14:12
6 февраля 12:36
6 февраля 11:55
6 февраля 11:49
6 февраля 11:44
Происшествия
6 февраля 15:28
Драка строителей из Саратова в волгоградской гостинице переросла в уголовное дело 11
6 февраля 14:27
5 февраля 08:42
4 февраля 10:52
4 февраля 09:40
1 февраля 19:01
31 января 14:21
31 января 13:26
31 января 08:33
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