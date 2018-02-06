Подрядная организация, выполнившая первые этапы реконструкции центральной набережной Волгограда, взяла на себя дополнительную нагрузку. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, восстановление ливнеотвода не было предусмотрено муниципальным контрактом, работы по которому фирма уже выполнила в полном объеме.

Напомним, сегодня в социальных сетях появилась любительская видеозапись, на которой видно, как с эстакады набережной после вчерашнего дождя текут реки воды. Обеспокоенные горожане предположили, что ремонт был выполнен некачественно. Однако пользователи соцсетей, как это часто бывает, поторопились с выводами.

Система водоотведения на эстакаде набережной имени 62-ой Армии находилась в крайне изношенном состоянии. Это подтверждают и старожилы, сотрудники речного порта, которые помнят, что эстакада «протекала» во время осадков еще в первые постсоветские годы. К настоящему времени рабочие в рамках реконструкции коллектора демонтировали старое оборудование и установили новое. Процесс бетонирования начнется, как только позволят погодные условия. В итоге пустоты между водоотводящей системой и основными конструкциями эстакады будут заполнены. До завершения комплекса работ имеющиеся технологические отверстия позволяют воде свободно проникать вниз.

Напомним, в ходе первого и второго этапов реконструкции набережной были восстановлены гидротехнические сооружения, несущая способность эстакады и причалов набережной, модернизированы сети электроснабжения. Благодаря этому впервые со времени строительства нижняя часть эстакады оказалась освещена.

Центральная набережная, построенная в 1952 году, долгие годы не получала должного обслуживания, ни разу комплексно не ремонтировалась и постепенно пришла в негодность. Первые этапы обустройства набережной стали основой для комплексного развития этой территории, которое будет продолжено в ближайший период.

Следующие этапы обновления набережной, в которые войдут, например, дальнейшее устройство освещения, мостовых переходов и ландшафтное благоустройство, запланированы к реализации в последующие несколько лет. В настоящее время ведется подготовка документов для проведение работ в текущем году.



