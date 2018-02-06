В Волгоградской области оставшихся без зарплаты работников обеспечат «скорой юридической помощью»





Сотрудникам предприятий, перед которыми начальство имеет долги по зарплате, на помощь может прийти бесплатная юридическая помощь. Как сообщает ИА «Высота 102», с такой законодательной инициативой выступила прокуратура Волгоградской области.

В надзорном органе отмечают, что проводимые проверки говорят о многочисленных нарушениях в регионе прав работников на своевременную и полную оплату труда. При этом 90% задолженности по зарплате в области (409,5 млн рублей) имеют 16 организаций, находящихся в процедуре банкротства. В подобных случаях сотрудникам ничего не остается, как вступать в арбитражные споры. «Поскольку указанные граждане длительное время не получают заработную плату по вине работодателей, находящихся в различных стадиях банкротства, они находятся в сложной жизненной ситуации и не могут позволить себе оплату услуг адвоката. Эти обстоятельства затрудняют взыскание задолженности с работодателей – банкротов и ведут к правовой незащищенности значительной части жителей региона», - отмечают в прокуратуре Волгоградской области.

У субъектов страны в соответствии с федеральным законом № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» есть полномочия ввести дополнительные меры правовой поддержки населения. К числу такой помощи надзорное ведомство предлагает отнести бесплатное правовое консультирование по вопросам взыскания с работодателя задолженности по зарплате и выходных пособий в рамках процедуры банкротства, составление документов правового характера, представление интересов работников в судах, государственных и муниципальных органах, организациях.







