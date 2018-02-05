Власти Волгограда взялись за "серый" рынок арендного жилья

Власти Волгограда предложили горожанам проконсультироваться по поводу декларирования фактов сдачи жилых помещений в аренду. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, открыта горячая линия по телефону 30-13-79. Вопросами информирования граждан о преимуществах легальной сдачи жилых помещений в наем займутся администрация города, правоохранительные и налоговые органы. Для наведения порядка на «сером» рынке арендного жилья было принято решение о взаимодействии по профилактике преступлений и правонарушений в жилом секторе и в сфере контроля за декларированием доходов, полученных от сдаваемых жилых помещений в аренду. Соответствующее соглашение, подписанное органами местного самоуправления и исполнительной власти в декабре прошлого года, позволит предотвратить правонарушения и преступления в жилом секторе, усилить работу по правовой и информационной помощи арендодателям, заверили в мэрии.

Справка. Доходы, полученные от сдачи в аренду имущества, являются объектом налогообложения НДФЛ и подлежат обязательному декларированию в срок не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим. Сумма должна поступить в соответствующий бюджет не позднее 15 июля. Работа межведомственной комиссии в рамках соглашения направлена как раз на то, чтобы помочь собственникам разобраться в существующем порядке и избежать штрафных санкций, а в некоторых случаях и уголовной ответственности. Получить интересующую информацию по телефону «горячей линии» можно с 08-30 до 12-30 и с 13-30 до 17-30 в будние дни.



