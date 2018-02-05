Более 50 жителей г. Волжского рассказали о нарушении своих прав Уполномоченному по правам человека в Волгоградской области Валерию Ростовщикову в ходе проведенного личного приема граждан. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе ведомства.

Несколько десятков волжан пожаловались на то, что понесли серьезные финансовые потери при вступлении в гражданско-правовые отношения с коммерческими организациями. В частности, 70-летняя волжанка необдуманно заключила кредитный договор на получение услуг в косметическом салоне ООО «Вектор красоты». Затем через суд пыталась безуспешно отстоять свои финансовые интересы.

Еще двое пенсионеров потеряли вложенные деньги при заключении договоров с частными финансовыми структурами, в частности с КПК «Волгоградский фонд сбережений».

Родители детей, посещающих МБДОУ д/с общеразвивающего вида № 61, пожаловались на чинимые препятствия со стороны администрации детского сада по приему ребят из-за оформления документов по иммунопрофилактике.

44-летний волгоградец лишился собственного жилья, не оформляя никаких договоров купли-продажи. Являясь собственником 3-х комнатной квартиры в г. Волгограде, он ухаживает за своей страдающей онкологическим заболеванием мамой, проживая с ней в г. Волжском. Приехав в начале января текущего года проверить квартиру, он обнаружил новую входную дверь и проживающую там семью. В ходе самостоятельного разбирательства мужчина выяснил, что «квартиру продали вместе с ним», обращения в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту мошеннических действий результата не принесли.

По всем поданным жалобам Уполномоченным будут проведены совместные проверки с административными и правоохранительными органами для принятия предусмотренных законом мер по защите прав и законных интересов граждан.



