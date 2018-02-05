В Волгограде открывается центр выдачи паспортов болельщика ЧМ-2018

Завтра, 6 февраля 2018 года в 14:00 в Волгограде состоится торжественное открытие центра выдачи паспортов болельщика (FAN ID) для чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Как сообщает ИА «Высота 102», в открытии центра примут участие представители министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, представители администрации субъекта. Центр начнет работу в ТРЦ «Европа Сити Молл» по адресу проспект имени Ленина, 54б.

Паспорт болельщика — персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков. Паспорт болельщика является именным, оформляется и доставляется бесплатно и однократно на все матчи ЧМ-2018.

Получить FAN ID должен каждый болельщик, который приобрел билет на матч чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте www.fan-id.ru или зарегистрироваться в центре регистрации и выдачи паспортов болельщика. Вместе с входным билетом паспорт болельщика обеспечит всем зрителям комфортный и быстрый проход на стадион. Иностранные зрители и лица без гражданства смогут въехать в Россию по FAN ID без оформления визы. Также паспорт болельщика даст право на бесплатный проезд в дополнительных поездах между городами-организаторами проведения ЧМ-2018 и в общественном транспорте городов-организаторов в дни матчей.



