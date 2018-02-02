







Президент России Владимир Путин посетил в Волгограде музей "Россия. Моя история", расположенный в пойме реки Царица, сообщает ИА "Высота 102". По информации администрации региона, глава государства осмотрел бронекатер БК-31, который размещен на площадке перед музеем.













Губернатор Андрей Бочаров рассказал президенту России историю этого участника Сталинградской битвы. БК-31 был подбит во время сражения. Бронекатер и одиннадцать членов его героического экипажа пролежали на отмели рядом с островом Голодный почти 75 лет. На борту судна были обнаружены сохранившиеся почти в идеальном состоянии личные вещи бойцов, части вооружения и технических предметов катера. Все найденные экспонаты сейчас также экспонируются в музее "Россия – Моя история".

В музее глава государства вместе с волонтерами Победы дал старт проекту комнаты для виртуального квеста "Сталинградская битва". Это инновационный формат популяризации истории России с помощью погружения человека в так называемое VR-пространство, где игроки могут не только видеть предметы, но и ощущать их.













Волгоградский губернатор представил Владимиру Путину новый патриотический проект, который разрабатывается в Волгограде. Это комплекс "Лысая гора. Высота 146,0". Во время Сталинградской битвы эта высота имела не меньшее значение, чем Мамаев курган. На этой территории бойцы 64-й армии вели жесточайшие бои с противником, не допустив врага к Волге. В 1974 году это место включили в список федеральных памятников культуры, подлежащих охране. С 2017 года в Волгограде прорабатывается идея создания на этой территории круглогодичного образовательного, туристического, патриотического комплекса. На участке в 40 гектаров предлагается разместить различные объекты, позволяющие наглядно представить обстановку военных дней – оборонительные линии, окопно-блиндажные сети, где будут проходить военные реконструкции. Проектом предусмотрено возведение музея военной техники под открытым небом, единой полосы препятствий для центра допризывной подготовки, палаточных лагерей для проведения сборов военно-спортивных клубов и поисковых отрядов.

Во время посещения музея глава государства также осмотрел выставку "Имена из солдатских медальонов", которая начала свою работу сегодня - в день празднования 75-летия победы в Сталинградской битве.



