В Волгограде посол Австралии рассказал о своей диссертации о Сталинградской битве

Посол Австралии в России Питер Теш, прибывший в Волгоград на торжественные мероприятия в честь 75-летия победы советских войск в Сталинградском сражении, рассказал журналистам, как в студенческие годы писал диссертацию об этой битве на Волге.

Дипломат, в частности, отметил, что "лично для меня эта дата связана с моей учебой в университете, потому что я написал свою университетскую диссертацию про Сталинградскую битву". Поэтому, подчеркнул посол Австралии в России, "мне очень важно и приятно находиться здесь сегодня".



