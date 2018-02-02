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Политика
 02.02.2018 17:50

В Волгограде посол Австралии рассказал о своей диссертации о Сталинградской битве

Посол Австралии в России Питер Теш, прибывший в Волгоград на торжественные мероприятия в честь 75-летия победы советских войск в Сталинградском сражении, рассказал журналистам, как в студенческие годы писал диссертацию об этой битве на Волге. 
Дипломат, в частности, отметил, что "лично для меня эта дата связана с моей учебой в университете, потому что я написал свою университетскую диссертацию про Сталинградскую битву". Поэтому, подчеркнул посол Австралии в России,  "мне очень важно и приятно находиться здесь сегодня". 

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От Сталинграда - до Великой Победы 02.02.2018 10:45

75 лет Победы в битве за Сталинград Волгоград отметил самым масштабным парадом в истории города с участием авиации Военный парад в честь 75-летия разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом прошел в Волгограде. Впервые в нем приняли участие ВВС и ВКС, которые продемонстрировали собравшимся на центральной площади города-героя свое летное мастерство. Как сообщает ИА "Высота 102", тысячи волгоградцев и гостей города на Волге пришли к десяти часам к площади Павших Борцов. На почетных  местах - ветераны и дети войны, узники концлагерей, члены иностранных делегации. Командовал парадом генерал-лейтенант Сергей Кузовлев, командир возрожденной в прошлом году 8-й гвардейской общевойсковой армии, которая ведет свою историю от прославившейся в Сталинграде 62-й армии, сражавшейся под руководством будущего...
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Общество 02.02.2018 09:56

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