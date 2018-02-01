После парада в Волгограде губернатор вручил часы командирам расчетов

Дорогие фронтовики, участники Сталинградской битвы! Сегодняшняя дата – 75-летие Победы под Сталинградом - святой день не только для вас, победителей, но и для всех нас. Именно благодаря великой Победе у нас есть любовь, радость, счастье, да и просто – жизнь! Несмотря на возраст, многие из вас стойко стоят в строю. Я верю, что мир, подаренный вами, новые поколения оценят по достоинству, а этот день снова и снова заставит вновь задуматься о мирном будущем грядущих поколений. Дорогие ветераны! Искренне желаю,...