

















Военный парад в честь 75-летия разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом прошел в Волгограде. Впервые в нем приняли участие ВВС и ВКС, которые продемонстрировали собравшимся на центральной площади города-героя свое летное мастерство. Как сообщает ИА "Высота 102", тысячи волгоградцев и гостей города на Волге пришли к десяти часам к площади Павших Борцов. На почетных местах - ветераны и дети войны, узники концлагерей, члены иностранных делегации. Командовал парадом генерал-лейтенант Сергей Кузовлев, командир возрожденной в прошлом году 8-й гвардейской общевойсковой армии, которая ведет свою историю от прославившейся в Сталинграде 62-й армии, сражавшейся под руководством будущего маршала Василия Ивановича Чуйкова. Принимал парад Герой России, командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников. Он поздравил собравшихся с праздником победы, переломившей ход Великой Отечественной войны: "Поздравляю вас с 75-й годовщиной разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве! С праздником воинской доблести и ратной славы Отечества!".

Сопровождаемый артиллерийским салютом, сводный военный оркестр ЮВО исполнил гимн Российской Федерации. Затем, под марш "Прощание славянки", на площадь вынесли Знамя Победы и флаг Российской федерации, за которыми проследовала знаменная группа со штандартами Донского, Сталинградского, Юго-Восточного и Юго-Западного фронтов. Далее промаршировал парадный расчет с флагами вооруженных сил России, военно-космических сил и военно-морского флота. А за ними, будто сойдя с кадров военной кинохроники, в белых маскхалатах с пистолетами-пулеметами Шпагина, по площади прошли лыжники-разведчики и пехотинцы в форме времен Великой Отечественной. Вместе с военнослужащими частей Южного военного округа чеканили шаг будущие офицеры - обучающиеся на военной кафедре студенты Волгоградского аграрного университета. В числе полутора тысяч участников парада были и бойцы войск Национальной гвардии России, ВДВ, курсанты Волгоградской академии МВД, сотрудники областного УФСИН.

Замыкали пешую колонну кадеты Волгоградского казачьего корпуса, юнармейцы и члены областных военно-патриотических клубов ДОСААФ. Они несли фотографии героев Советского Союза, получивших это звание за участие в Сталинградской битве.

По традиции во главе колонны военной техники прошел танк победы - легендарная "тридцатьчетверка". В этом году он стал единственным "историческим" участником парада. За ним проехали новейшие бронеавтомобили "Тигр", состоящие на вооружении армии и МВД, бронетранспортеры "Тайфун" и БТР-80, БМП-3, танки Т-90, тяжелые самоходные гаубицы "МСТА-С", орудия для которых выпускает волгоградский завод "Титан-Баррикады", и разработанные волгоградскими конструкторами гаубицы "МСТА-Б", модернизированные реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", к разработке и производству которых также имеют отношение волгоградские оружейники. Прошли перед зрителями и зенитно-ракетные комплексы "Тор" и "Панцирь", а также зенитные ракетные системы большой и средней дальности "С-400". Каждую группу боевой техники возглавлял бронеавтомобиль "Тигр".

Затем взгляды всех присутствующих устремились вверх. Над площадью, на высоте полутора сотен метров, пролетели вертолеты МИ-8, МИ-35, МИ-28 "Ночной охотник", а также КА-52 "Аллигатор". В строю самолетов над городом-героем пронеслись "Альбатросы", ЯК-130, СУ-25 СМ3 "Грач" и многоцелевые всепогодные истребители четвёртого поколения СУ-27, за которыми проследовали тактические фронтовые бомбардировщики СУ-24М, многофункциональные бомбардировщики-истребители СУ-34 и новейшие истребители СУ-30СМ. Завершила воздушный парад шестерка МИГ-29. В финале грандиозного действа на площади Павших борцов выступил военный оркестр.



































