







Комитет по реформированию отрасли обращения с отходами, созданный в "Опоре России" в конце прошлого года, поможет представителям малого и среднего бизнеса безболезненно интегрироваться в новую систему обращения с отходами. Как сообщили ИА "Высота 102" в общероссийской общественной организации, состав комитета и приоритетные направления работы были озвучены на его первом заседании. Напомним, возглавляет комитет Полина Вергун, глава ГК "Чистый город" - компании, которая сегодня занимается реформированием отрасли в трех российских регионах. В состав комитета вошли специалисты, работающие в различных направлениях отрасли обращения с отходами. Приоритетной задачей станет продвижение реформы в российских субъектах, а также интеграция малого и среднего бизнеса в новую систему, которая в полной мере должна заработать уже к 2019 году. По мнению Вергун, поэтапное внедрение двухуровневой системы региональных и федеральных экотехнопарков - одно из условий успешного продвижения реформы. "Экотехнопарки, согласно концепции, которая поэтапно реализуется, подразделяются на два вида – региональные и федеральные. На региональном уровне основная их цель – минимизация захоронения путем максимального отбора вторичного сырья. На федеральном – переработка отобранных вторичных ресурсов. Это комплексная модель, где все звенья одной цепочки – взаимосвязаны (раздельный сбор, логистика, сортировка и т.д.), итоговая цель – производство конкурентоспособного товара", - отмечает Полина Вергун. Система, по ее словам, должна выстраиваться с учетом максимальной интеграции уже функционирующего в этой отрасли малого и среднего бизнеса и действующих перспективных объектов сферы обращения с отходами с целью снижения социального напряжения и исключения дублирования имеющихся мощностей. В новом комитете "Опоры России" будут вырабатывать оптимальные решения по развитию отрасли, предложения по совершенствованию нормативно-правовых актов. Усилия комитета также будут направлены на продвижение идеи по разработке и внедрению в России единой электронной модели по обращению с отходами, что сделает эту отрасль "прозрачной".



