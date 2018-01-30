Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Более половины (55%) россиян поставили Сталинградскую битву на первое место среди важнейших событий Великой Отечественной войны, имевших решающее значение для победы над гитлеровской Германией в 1945 году, сообщили "Интерфаксу" социологи ВЦИОМ. Также россияне говорят о значимости прорыва блокады Ленинграда (47%), битвы на Курской дуге и битвы под Москвой (по 43%), показал всероссийский телефонный опрос, проведенный 27-28 января среди 2000 респондентов.

По мнению большинства россиян, для того, чтобы увековечить память о Сталинградской битве, необходимо больше рассказывать об этом событии на уроках истории (69%), проводить экскурсии по местам боевой славы как для детей, так и для взрослых (63%), ввести уроки памяти в образовательных учреждениях (57%).

В случае проведения митингов, посвященных 75-летию победы в Сталинградской битве, принять в них участие готовы две трети опрошенных (65%). Волгоград (бывший Сталинград) и Санкт-Петербург (бывший Ленинград) являются для россиян знаковыми местами, ассоциирующимися с подвигом советского народа в Великой Отечественной войне. Именно сюда, по словам большинства опрошенных (58% - в Петербург, 56% - в Волгоград), следует привозить подрастающее поколение, чтобы рассказать ему о событиях тех лет.

Сталинградская битва - сражение Второй Мировой войны на Восточном фронте между Красной армией и вермахтом с его союзниками из гитлеровской коалиции. Происходила на территории современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и республики Калмыкия с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года, завершившись победой советских войск. 2 февраля в России является одним из Дней воинской славы.