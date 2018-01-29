Трое доверенных лиц Путина от Волгоградской области готовятся к встрече с президентом

Сегодня в Москве Владимир Путин проведет первую встречу со своими доверенными лицами. Как сообщает ИА «Высота 102», Волгоградскую область представят трое человек - руководитель СП «Донское» Александр Колесниченко, представитель-консультант Волжского трубного завода Владимир Зимовец и главный врач областной детской больницы Светлана Емельянова.

Всего в списке доверенных лица Владимира Путина на данный момент числятся 476 человек из 600 возможных по закону. В данный перечень включены, в том числе, известные деятели культуры - режиссеры Андрей Кончаловский, Никита Михалков, Александр Калягин, Карен Шахназаров, Федор Бондарчук, актеры Василий Лановой, Михаил Боярский, Евгений Петросян, Сергей Безруков, Михаил Галустян и др.

В полномочиях доверенных лица кандидата – заверение подписных листов, необходимых для регистрации кандидата, присутствие на заседаниях избирательных комиссий, а также агитация и участие в публичных мероприятиях.

Сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина Александр Румянцев ранее заявлял, что доверенные лица будут участвовать в дебатах в региональных СМИ.

Накануне в столице прошел слет доверенных лиц Путина со всей страны в целях подготовки к встрече со своим кандидатом. Два дня назад избирательный штаб Путина направил в ЦИК России подписи избирателей, необходимые для регистрации самовыдвиженца.



