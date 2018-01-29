Прокуратура Волгоградской области помогла вернуть 320 миллионов рублей зарплатного долга





О работе с руководителями предприятий, задолжавших своим работникам зарплату, выявлении недобросовестных застройщиков, взыскании долгов в сфере ЖКХ и многом другом говорят сегодня на коллегии, посвященной итогам минувшего года, в Волгоградской областной прокуратуре, передает корреспондент ИА “Высота 102”. Как отметил прокурор области Максим Ершов, в 2017 году благодаря принятым надзорным ведомством мерам сотрудникам предприятий выплатили более 320 миллионов рублей зарплатных долгов.

В результате проверок проблемных застройщиков у 11 были выявлены нарушения, в том числе и нецелевое использование денег дольщиков. В органы предварительного расследования прокурорами направлено 13 материалов, по которым было возбуждено 9 уголовных дел. В сфере ЖКХ работниками ведомства было пресечено около 3,5 тысяч нарушений. А меры прокурорского реагирования помогли снизить задолженности организаций ЖКХ на 1,2 миллиарда рублей.

Всего в ушедшем году прокурорами были выявлены более 52,5 тыс нарушений, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено почти пять тысяч человек, возбуждено 208 уголовных дел.

На совещании присутствуют заместитель Генпрокурора РФ Андрей Кикоть, губернатор Андрей Бочаров, руководители силовых ведомств региона.

Губернатор в своем выступлении подчеркнул роль прокуратуры в решении проблем по зарплатной задолженности и поблагодарил Андрея Кикокотя, отметив, что надзорный орган вносит существенный вклад в решение проблем недобросовестных застройщиков. Также он напомнил о стоящих перед регионом задачах об обеспечении жильем детей-сирот, замене изношенных коммуникаций и отметил, что требуется внимание надзорного ведомства и к этим проблемам. Андрей Бочаров поднял и вопрос о безопасности граждан в связи с последним происшествием в Волжском. “Законодательство защищает таких людей, по чьей вине происходят взрывы, но надо защитить и тех, кто живёт рядом. У органов власти должна быть возможность изолировать таких людей», - высказался губернатор. Андрей Бочаров попросил прокурора области и Андрея Кикотя поднять вопрос об изменении федерального законодательства в части повышения безопасности граждан.



