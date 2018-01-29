Депутат Волгоградской облдумы предоставил на музейную выставку антикварные экспонаты

В выставочном зале волгоградского музея изобразительных искусств имени Машкова с 1 февраля открывается новая выставка – «Старинная гравюра XVII-XIX веков». Как сообщили ИА «Высота 102» в музее, экспонируется около 200 произведений, представленных из фондов Волгоградского музея изобразительных искусств и частной коллекции Александра Осипова.

«Музей благодарен коллекционеру, который предоставил для выставки семнадцать прекрасно оформленных старинных гравюр XVII-XIX веков, а также более 60-ти старинных монет и наград Англии XVIII-XIX веков, предметы фаянсовой старинной английской посуды, редкие издания книг, а также антикварные документы, написанные чернилами пером, выполненные на пергаменте», - отметили в музее. Со своей стороны музей из своих фондов представил 75 произведений XVII-XIX веков, в том числе, листы из выпусков гравюр и литографий «Дрезденская картинная галерея», Дрезден, 1830-е годы, «Картинная галерея Флоренции», Флоренция, 1840-е годы, «Королевская Прусская картинная галерея», Берлин 1850-е годы.

«Впервые за 60 лет работы музея волгоградцы и гости города увидят «Альбом гравюр с оригиналов итальянских мастеров», изданный в Риме в 1764 году, из 26 офортов с оригиналов Гверчино, граверы Франческо Бартолоцци, Джованни Баттиста Пиранези, Джакомо Неви, Джованни Оттавиани. Также впервые представлен альбом «Итальянские боги в колесницах», изданный в Риме в 1800-е годы, гравер Пьетро Бонато с оригиналов Рафаэля Санти».

«Так сложилось, что первые приобретенные гравюры - это листы знаменитой Шекспировской галереи издателя Бойделла в Лондоне, - рассказывает коллекционер Александр Осипов. - Интерес к британскому искусству и взаимодействию двух культур Англии и России, особенно в первой половине XIX века, в «пушкинское время», определил пути собирательства и цель коллекционирования. Сейчас уже притягательна не только гравюра. Казалось бы, обычные повседневные предметы - посуда и монеты, книги, журналы, документы, награды - позволяют ощутить атмосферу времени, проникнуться духом традиций и обычаев».

Уникальная выставка будет работать до 25 февраля 2018 года.