В Волгограде суд лишил экс-депутата одного источника дохода





Областной суд отказал фирме бывшего депутата Волгоградской гордумы в притязаниях на здание магазина площадью 400 квадратных метров. Как сообщает ИА «Высота 102», в апелляционной инстанции жалоба Сергея Шелкунова на определение Советского райсуда была отклонена.

Напомним, в ноябре 2017 года судья Советского районного суда Владимир Лазаренко отменил свое же решение семилетней давности о сохранении здания магазина по проспекту Университетскому, 62а. Фирма «Альбатрос», принадлежавшая депутату Шелкунову, «волшебным» образом смогла узаконить строение, площадь которого заметно приросла после проведенной реконструкции. Удивительно, но администрация Волгограда о судебном деле 2010 года, по которому она проходила ответчиком, узнала только в прошлом году. Ни извещений о проведении судебных заседаний, ни копии решения суда в мэрию по таинственным причинам не поступило. Более того, Советский районный суд тогда в принципе не имел права рассматривать дело, которое, как теперь выяснилось, находилось в подсудности арбитражного суда. Именно по причине неподведомственности дела судья Лазаренко осенью прошлого года и отменил прежнее решение.

Проведенную в 2010 году реконструкцию магазина можно назвать грандиозной: размер строения в итоге увеличился на 75 квадратных метров до 400 квадратов за счет монтажа новых наружных капитальных стен. Примечательно, что коллега господина Шелкунова по торговому бизнесу Юрий Бабаян по аналогичной схеме узаконил свой павильон «Сазан Карпыч», известный трагическими событиями 16 мая 2017 года. При незаконных работах по подключению ларька к водопроводу была повреждена газовая труба и в доме №60 по проспекту Университетскому прогремел взрыв, который унес жизни нескольких человек и оставил без крыши над головой десятки семей.

Администрация Волгограда намерена добиться сноса магазина экс-депутата, который недавно лишился и так называемого Петровского рынка, расположенного по-соседству. Торговые павильоны уже демонтированы. На территории, прилегающей к автобусной остановке «Колледж нефти и газа», власти планируют разбить сквер.



