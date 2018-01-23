Смотрите сегодня в программе: на коллегии в ГУ МВД по Волгоградской области руководитель ведомства рассказал, какими силами будет обеспечиваться безопасность во время проведения крупных мероприятий 2018 года. Полный расклад: волгоградские полицейские подвели итоги работы в 2017 году. Давай, до свидания: в центральном аппарате «Справедливой России» наконец - то созрели до отставки беглого лидера волгоградского регионального отделения партии. Очаг погашен: фирме, к которой имел отношение экс-депутат гордумы, не удалось вернуть право аренды земли под полулегальный рынок. Связь поколений: 95-летний участник Сталинградской битвы оживил встречу со школьниками исполнением военной песни.







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