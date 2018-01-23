|Газетный киоск
|23.01.2018 14:52
Город Волжский привлечет кредитную линию с лимитом 100 млн руб
Ростов-на-Дону, 23 января, ИНТЕРФАКС-ЮГ.
Сбербанк России выиграл аукцион управления финансов администрации города Волжский (Волгоградская область) на предоставление возобновляемой кредитной линии с лимитом 100 млн рублей. Цена предложения Сбербанка составила 17,64 млн рублей при начальной (максимальной) цене контракта в размере 20,14 млн рублей (ставка - 10,07% годовых). Участие в торгах также принимали Росбанк и Совкомбанк, цены предложения которых составили 17,76 млн и 18,78 млн рублей соответственно. Как сообщалось ранее, средства привлекаются сроком на 2 года для погашения долговых обязательств.
Подробно: http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=903077&sec=1679
Иностранные студенты волгоградских вузов сказали спасибо Сталинграду
Волгоградские служебные собаки: от рождения до «пенсии»
Сергей Трофимов: Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров как «кость в горле» для тех, кому он перекрыл теневые доходы
Сегодня 40 иностранных студентов, которые учатся в волгоградских вузах, собрались в музее-панораме "Сталинградская битва", чтобы выразить...
Сотрудники управления Росгвардии по Волгоградской области с любовью и юмором рассказали о жизни четвероногих питомцев, которые, в общем-то, повторяют жизненный...
Интерес региональных СМИ к первому лицу субъекта всегда был и есть. И это нормально, когда деятельность губернатора «просвечивается»,...
|Расследования
|23.01.2018 16:14
Подозреваемый в причастности к стрельбе и поножовщине в Красноармейском районе Алиджават Алмасов выходит на свободу. Об этом ИА "Высота 102" стало известно из достоверных источников. По имеющимся сведениям, следствием было принято решение об отзыве ходатайства о его аресте, рассмотрение которого должно было состоятся в 13:00 в суде Центрального района. Напомним, как ранее сообщало информагентство, в минувшую субботу задержанному молодому человеку суд продлил срок содержание под стражей на 72 часа. Эти трое суток уже истекли. Была ли избрана в его отношении другая мера пресечения, не связанная с ограничением свободы, пока неизвестно. ...
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|Общество
|23.01.2018 15:56
В Волгограде власти района в канун торжеств узнали об антисанитарных условиях жизни ребенка Сталинграда
Отнюдь не праздничная атмосфера царит в жилище дитя Сталинграда, волгоградского художника Льва Сергеевича Тырина накануне больших торжеств. В преддверии масштабного празднования 75-летия окончания Сталинградской битвы в гостях у пожилого мужчины, который через всю жизнь пронес дикие воспоминания о войне, побывали общественники. Они передали в редакцию ИА «Высота 102» фотографии интерьера квартиры, в которой проживает инвалид. Увиденное потрясло журналистов и вызвало что-то сродни когнитивного диссонанса: на юбилей битвы под Сталинградом идут многомиллионные транши бюджетных денег, а где-то на краю города в Красноармейском районе в своей маленькой, неопрятной, захламленной коморке в окно на заросли камышей...
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|Расследования
|23.01.2018 15:30
Мужчина, изнасиловавший свою малолетнюю дочь и посадивший ее на наркотики, приговорен к 12 годам колонии строго режима. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая. 33-летний житель Тракторозаводского района подмешал своей 9-летней дочери наркотики в лимонад, а затем надругался над ней. Это произошло в апреле минувшего года. Вечером того же дня мама ребенка, с которой мужчина развелся несколько лет назад, увидела, что дочь странно себя ведет. Заподозрив неладное она обратилась к медикам. Спецтесты подтвердили наличие одурманивающего вещества в организме ребенка. А потом девочка рассказала специалистам о том, что проделал с ней ее отец. ...
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|Происшествия
|23.01.2018 15:15
Сотрудники Росгвардии задержали в Красноармейском районе Волгограда 42-летнего безработного мужчину, который срезал телефонный кабель в трех многоэтажных домах. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Управления Росгвардии по Волгоградской области, сообщение об обрыве телефонного кабеля в домах по ул. Удмуртской и ул. Гагринской поступило в отдел полиции от сотового оператора. В ходе патрулирования территории наряд вневедомственной охраны заметил подозрительного гражданина, который при виде патрульного автомобиля попытался скрыться. У беглеца росгвардейцы обнаружили фрагмент телефонного кабеля длинной около 80 метров. Задержанный сознался в краже. Возбуждено уголовное дело.
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|Происшествия
|23.01.2018 14:35
Полицейские просят помощи в розыске водителя, который сегодня рано утром в Краснооктябрьском районе сбил двух 15-летних школьниц и скрылся с места происшествия. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, ДТП произошло в 7.50 при повороте с ул. Хользунова на ул. М.Еременко. Неустановленный водитель совершил наезд на двух школьниц, которые переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Школьниц доставили в больницу. Отдельный батальон дорожно-патрульной службы ГИБДД Управления МВД России по городу Волгограду обращается с просьбой откликнуться очевидцев и свидетелей, а также водителей, у которых имеется запись с видеорегистраторов данного происшествия по телефону 93-21-31, 02. ...
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|Общество
|23.01.2018 14:21
Прокуратура добилась восстановления права 88-летнего ветерана Великой Отечественной войны и его 86-летней супруги из Кировского района Волгограда на качественное оказание услуги по отоплению квартиры. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, ветеран, который является также инвалидом 2 группы, неоднократно обращался в управляющую компанию по вопросу отсутствия отопления в угловой комнате квартиры, расположенной на 4-м этаже. На момент прокурорской проверки в спальне ветерана батареи не отапливались. Пожилая семейная пара была вынуждена использовать дополнительные отопительные приборы. Установлено, что снижение температуры в квартире ветерана произошло из-за неравномерного прогрева системы отопления. В адрес управляющей организации ООО "ГК Южные районы Волгограда"...
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|Спорт
|23.01.2018 13:36
Сегодня футбольный клуб «Ротор-Волгоград» отправился на второй учебно-тренировочный сбор в Абрау-Дюрсо. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт клуба, главный тренер Сергей Павлов взял с собой 27 игроков команды. Также на сборы выехали игроки из клубов Новотроицка, Красногорска и Москвы, которые приезжали на «смотрины» в Кисловодск, где прошел первый учебно-тренировочный сбор команды перед весенним первенством ФНЛ. На днях, к слову, футбольный клуб «Ротор-Волгоград» подписал арендное соглашение еще с одним иногородним игроком - 24-летним защитником ФК «Тосно» (Ленинградская область) Русланом Абазовым. Напомним, следующий тренировочный сбор «Ротор-Волгоград» проведет на Кипре. Всего для трех тренировочных вояжей клуба из бюджета...
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|Экология
|23.01.2018 13:11
Штраф в размере 50 тысяч рублей суд обязал выплатить общественную организацию "Волгоградское областное общество охотников и рыболовов" за нарушение правил охоты. Об этом ИА "Высота 102" сегодня сообщил заместитель Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Валентин Сердюков. По его словам, нарушения природоохранного законодательства были выявлены результате проверки. Так, в частности, установлено, что обществом охотников и рыболовов в Ленинском районе допускались случаи выдачи разрешений на добычу животных. При этом охотхозяйственные соглашения на использование соответствующего охотничьего угодья общество не заключало. Суд также наложил штраф на председателя общества в размере 2,5 тысячи рублей.
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|Расследования
|23.01.2018 13:00
К двум годам колонии общего режима Волгоградский областной суд приговорил 28-летнего Владислава Колпакова, который ранее был осужден условно за кражу крупной суммы денег у брата. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина. По материалам дела, Колпаков в августе прошлого года воспользовался тем, что его двоюродный брат уехал из дома. Он проник в его домовладение в Ворошиловском районе, похитил накопления на сумму 320 тыс рублей, а также золотые украшения, предметы быта и технику стоимостью порядка 280 тыс рублей. Государственное обвинение не согласилось с условным сроком наказания и обжаловала приговор в апелляционной инстанции. Колпакова взяли под стражу...
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|Расследования
|23.01.2018 12:41
Около 3 миллиардов рублей составил ущерб от экономических преступлений, совершенных в 2017 году, при этом его возмещение обеспечено почти на 80%. Как передает ИА "Высота 102", об этом сообщили сегодня в региональном главке МВД на коллегии, посвященной подведению итогов минувшего года. Ознакомиться с годовым отчетом полицейских приехал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Подводя итоги правоохранители отметили, что общее количество преступлений, зарегистрированных в регионе, выросло на 6,9%. Так, активизировались мошенники, любители чужих сотовых телефонов и грабители. Количество совершенных убийств...
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|Культура
|23.01.2018 12:16
В день российского студенчества, 25 января, в Волгоградском государственном аграрном университете впервые состоится ректорский бал, участниками которого станут лучшие студенты в области науки, учебы, художественно-творческих и спортивных достижений. Как сообщили ИА «Высота 102» в вузе, на празднике выступит ректорский оркестр и сильнейшие вокалисты. Гостей и участников мероприятия ожидает торжественная церемония передачи полномочий руководителей ведущих студенческих объединений, присвоение студенческого знака отличия «Слава и гордость ВолГАУ», выбор королевы бала из присутствующих Татьян. В продолжение традиций Московского государственного университета ректор Алексей Овчинников угостит сотрудников и студентов ВолГАУ безалкогольной медовухой, изготовленной по традиционной...
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|Общество
|23.01.2018 11:24
В Волгоградской области обустроят для инвалидов здание, где в годы войны готовили командиров танков Т-34
Здание Волгоградского государственного института искусств и культуры в Камышине, которое является объектом культурного наследия регионального значения, обустроят для инвалидов и маломобильных групп населения. Как сообщает ИА "Высота 102", эксперты дали положительное заключение на проведении работ в историческом здании, где планируется расширение санузлов, входных групп, установка пандусов. Работы направлены на то, чтобы сделать учреждение доступным для посещения инвалидов и маломобильных групп населения. Согласно документации, двухэтажный кирпичный дом №42 по улице Октябрьской, где сегодня располагается институт искусств и культуры, был построен в 1935 году. Архитектор и первоначальный владелец здания - не установлены. В 30-е годы в нем размещалась...
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|Общество
|23.01.2018 10:50
Сегодня федеральное агентство по туризму опубликовало список отелей, завышающих цены во время проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Как сообщает ИА «Высота 102», в "черный список" попали 5 гостиниц города Волгограда. Среди них - гостиница «Астория», что на ул. Пархоменко, 27б. Стандартный одноместный номер здесь стоит 7 тыс. 500 рублей вместо максимальной стоимости, регулируемой постановлением правительства России – 6 тыс. 370 руб. Превышение норматива составило 15%. Причем забронировать номера уже невозможно: они все проданы. ...
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|Газетный киоск
|23.01.2018 09:19
В регионах, где пройдут матчи ЧМ-2018, ФСБ и Ростехнадзор начали веерную рассылку требований ограничить опасные производства. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Коммерсантъ». Далее в сокращении. "Коммерсантъ", 23 января 2018 года, "На трибунах становится чище". Предприятия в регионах проведения матчей ЧМ по футболу начали получать уведомления ФСБ о том, что они подлежат остановке на период проведения игр (14 июня—15 июля), в середине января. Эта практика не уникальна, но до сих пор использовалась очень редко и в серьезных масштабах только в 2008 году перед Олимпиадой в Пекине, в окрестностях которого остановили более 200...
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|Общество
|23.01.2018 09:11
Придорожное кафе временно закрыли на трассе "Москва-Волгоград" в Новоаннинском районе из-за многочисленных нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства. Как сообщили ИА "Высота 102" в территориальном управлении Роспотребнадзора, точка общепита располагается на 719 км федеральной автодороги. Внеплановая проверка показала, что в кафе для приготовления пищи используют воду неизвестного качества из местного колодца, в варочном цехе отсутствует вентиляция, нарушена проточность технологического процесса, не организован производственный контроль и др. По решению суда деятельность этого заведения приостановлена на 60 суток.
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23 января 15:56
23 января 15:30
23 января 14:52
Город Волжский привлечет кредитную линию с лимитом 100 млн руб 5
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Газетный киоск
23 января 14:52
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