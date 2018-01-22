В Волгоградскую область прибыли 20 вертолетов для подготовки к военному параду





20 вертолетов армейской авиации Воздушно космических сил (ВКС) из состава летных частей командования ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) перебазированы на аэродром Мариновка в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Южного военного округа, экипажи боевых машин из Кореновска, Зернограда, Буденовска проведут тренировочные полеты и примут участие в репетициях в рамках подготовки к проведению воздушной части военного парада, посвященного разгрому советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве.

К военному параду готовятся летчики авиационных групп на вертолетах Ми-28 «Ночной охотник», Ка-52 «Аллигатор», Ми-35, десантно-боевых Ми-8АМТШ «Терминатор».

25 января пройдет обширная тренировка уже совместно с экипажами штурмовиков Су-25СМ3 «Грач», тактических фронтовых бомбардировщиков с крылом изменяемой стреловидности Су-24М, многофункциональных истребителей-бомбардировщиков - Су-34, многоцелевых всепогодных истребителей четвёртого поколения Су-27, истребителей поколения 4+ Су-30СМ, многоцелевых истребителей МиГ-29. Всего к проведению тренировки парада будет привлечено более 1500 солдат и офицеров Волгоградского гарнизона Южного военного округа (ЮВО), а также курсантов академии МВД, МЧС, кадетов Волгоградского кадетского казачьего корпуса, отряды «Юнармия» и др. 80 военнослужащих сводного оркестра из Волгоградского, Ростовского, Калачевского гарнизонов, Новочеркасска, Волжского готовится исполнить парадный монтаж из 12 маршей, сыгранных без перерыва, а также 6 встречных маршей, сыгранных на объезд и приветствие. Специально к празднованию оркестр готовит еще несколько маршей времен Великой Отечественной войны.