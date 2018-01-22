|Общество
|23.01.2018 09:10
В Волгоградскую область прибыли 20 вертолетов для подготовки к военному параду
20 вертолетов армейской авиации Воздушно космических сил (ВКС) из состава летных частей командования ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) перебазированы на аэродром Мариновка в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Южного военного округа, экипажи боевых машин из Кореновска, Зернограда, Буденовска проведут тренировочные полеты и примут участие в репетициях в рамках подготовки к проведению воздушной части военного парада, посвященного разгрому советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве.
К военному параду готовятся летчики авиационных групп на вертолетах Ми-28 «Ночной охотник», Ка-52 «Аллигатор», Ми-35, десантно-боевых Ми-8АМТШ «Терминатор».
25 января пройдет обширная тренировка уже совместно с экипажами штурмовиков Су-25СМ3 «Грач», тактических фронтовых бомбардировщиков с крылом изменяемой стреловидности Су-24М, многофункциональных истребителей-бомбардировщиков - Су-34, многоцелевых всепогодных истребителей четвёртого поколения Су-27, истребителей поколения 4+ Су-30СМ, многоцелевых истребителей МиГ-29. Всего к проведению тренировки парада будет привлечено более 1500 солдат и офицеров Волгоградского гарнизона Южного военного округа (ЮВО), а также курсантов академии МВД, МЧС, кадетов Волгоградского кадетского казачьего корпуса, отряды «Юнармия» и др. 80 военнослужащих сводного оркестра из Волгоградского, Ростовского, Калачевского гарнизонов, Новочеркасска, Волжского готовится исполнить парадный монтаж из 12 маршей, сыгранных без перерыва, а также 6 встречных маршей, сыгранных на объезд и приветствие. Специально к празднованию оркестр готовит еще несколько маршей времен Великой Отечественной войны.
Иностранные студенты волгоградских вузов сказали спасибо Сталинграду
Волгоградские служебные собаки: от рождения до «пенсии»
Сергей Трофимов: Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров как «кость в горле» для тех, кому он перекрыл теневые доходы
Сегодня 40 иностранных студентов, которые учатся в волгоградских вузах, собрались в музее-панораме "Сталинградская битва", чтобы выразить...
Сотрудники управления Росгвардии по Волгоградской области с любовью и юмором рассказали о жизни четвероногих питомцев, которые, в общем-то, повторяют жизненный...
Интерес региональных СМИ к первому лицу субъекта всегда был и есть. И это нормально, когда деятельность губернатора «просвечивается»,...
|Общество
|23.01.2018 11:24
В Волгоградской области обустроят для инвалидов здание, где в годы войны готовили командиров танков Т-34
Здание Волгоградского государственного института искусств и культуры в Камышине, которое является объектом культурного наследия регионального значения, обустроят для инвалидов и маломобильных групп населения. Как сообщает ИА "Высота 102", эксперты дали положительное заключение на проведении работ в историческом здании, где планируется расширение санузлов, входных групп, установка пандусов. Согласно документации, двухэтажный кирпичный дом №42 по улице Октябрьской, где сегодня располагается институт искусств и культуры, был построен в 1935 году. Архитектор и первоначальный владелец здания - не установлены. В 30-е годы в нем размещалась воинская часть, а в годы Великой Отечественной войны с 13 января 1942 года по октябрь...
Прочитана: 8 раз
|Общество
|23.01.2018 10:50
Сегодня федеральное агентство по туризму опубликовало список отелей, завышающих цены во время проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Как сообщает ИА «Высота 102», в "черный список" попали 5 гостиниц города Волгограда. Среди них - гостиница «Астория», что на ул. Пархоменко, 27б. Стандартный одноместный номер здесь стоит 7 тыс. 500 рублей вместо максимальной стоимости, регулируемой постановлением правительства России – 6 тыс. 370 руб. Превышение норматива составило 15%. Причем забронировать номера уже невозможно: они все проданы. ...
Прочитана: 542 раз
|Газетный киоск
|23.01.2018 09:19
В регионах, где пройдут матчи ЧМ-2018, ФСБ и Ростехнадзор начали веерную рассылку требований ограничить опасные производства. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Коммерсантъ». Далее в сокращении. "Коммерсантъ", 23 января 2018 года, "На трибунах становится чище". Предприятия в регионах проведения матчей ЧМ по футболу начали получать уведомления ФСБ о том, что они подлежат остановке на период проведения игр (14 июня—15 июля), в середине января. Эта практика не уникальна, но до сих пор использовалась очень редко и в серьезных масштабах только в 2008 году перед Олимпиадой в Пекине, в окрестностях которого остановили более 200...
Прочитана: 4839 раз
|Общество
|23.01.2018 09:11
Придорожное кафе временно закрыли на трассе "Москва-Волгоград" в Новоаннинском районе из-за многочисленных нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства. Как сообщили ИА "Высота 102" в территориальном управлении Роспотребнадзора, точка общепита располагается на 719 км федеральной автодороги. Внеплановая проверка показала, что в кафе для приготовления пищи используют воду неизвестного качества из местного колодца, в варочном цехе отсутствует вентиляция, нарушена проточность технологического процесса, не организован производственный контроль и др. По решению суда деятельность этого заведения приостановлена на 60 суток.
Прочитана: 673 раз
|Общество
|23.01.2018 08:30
Номинальные денежные доходы, полученные населением области в январе – ноябре 2017 года составили 568,9 млрд рублей и увеличились по сравнению с соответствующим периодом 2016 г. на 1,8%. Об этом сегодня ИА «Высота 102» сообщили в Волгоградстате. Вместе с тем реальные денежные доходы населения области за этот период уменьшились на 1,9%. Согласно данным ведомства, среднемесячная начисленная заработная плата в Волгоградской области составляет 27 тысяч рублей.
Прочитана: 1046 раз
|Общество
|23.01.2018 05:04
На должность руководителя регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Волгоградской области претендуют два кандидата. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, во второй тур конкурса на замещение вакантной должности вышли и.о генерального директора УНО "Региональный фонд капремонта" Алексей Конотопкин и генеральный директор саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство "Строительный комплекс Волгоградской области" Игорь Елизаров. Согласно информации, опубликованной на сайте регионального фонда капремонта, Елизаров также входит в состав Общественного совета фонда. Оба претендента, по мнению членов комиссии, представили все необходимые документы и соответствуют заявленным требованиям. Им предстоит пройти еще два этапа конкурса, включающие квалификационный экзамен и итоговое собеседование. Нового директора для...
Прочитана: 3586 раз
|Аналитика
|22.01.2018 20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области день победы в Сталинградской битве в этом году будет выходным
Смотрите сегодня в программе: дело о банкротстве металлургического комбината «Красный Октябрь» начали рассматривать в арбитражном суде области. Смертельное ДТП на «танцующем» мосту: столкнулись три автомобиля. Красный день календаря: день 75-й годовщины разгрома фашистов в Сталинградской битве объявлен выходным для жителей Волгоградской области. Памяти Героя: ровно 75 лет назад в бою за Сталинград погиб один из самых результативных снайперов сражения. Инструктаж для пенсионеров: полицейские Волгограда ведут профилактическую работу с пожилыми людьми, которые часто становятся жертвами мошенников. Кто платит, тот выигрывает: «Концессии водоснабжения» устроили розыгрыш призов для добросовестных плательщиков услуг по поставке ресурсов. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в...
Прочитана: 24537 раз
|Общество
|22.01.2018 18:00
В компании «Концессии водоснабжения» сегодня прошёл розыгрыш призов среди собственников частных домов, не имеющих задолженности за воду и водоотведение. Среди членов независимой комиссии по определению победителей – представители компании, ТОСов, общественных организаций и депутатского корпуса. Стать призером акции «ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ПЛАТЕЛЬЩИК 2017», которую компания объявила в конце ноября, мог каждый из более 36,5 тысячи добросовестных владельцев частных домов в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», методом случайного подбора цифр определились 25 победителей. Их наградят сертификатами от 1000 до 4000 рублей для покупки товаров для дома. Среди счастливчиков – волгоградец Алексей Денисов, которому сразу после розыгрыша позвонили организаторы...
Прочитана: 1951 раз
|Общество
|22.01.2018 17:50
Обманутые дольщики ЖК «АхтубаСитиПарк» наградили «похвальным листом» депутата Госдумы от Волгоградской области Ирину Гусеву за помощь на словах. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на инстаграмм группы «АхтубаСитиПарк», участники незавершенного долевого строительства разместили «похвальный лист», адресованный Ирине Гусевой, с комментарием - за победу в номинации «Обещанного ждут три года!». Так обманутые дольщики «отблагодарили» Ирину Гусеву за ее пиар на проблеме людей, которые несколько лет не могут получить долгожданные квартиры. «Мы только и слышим, как она «решает» наши проблемы, только никаких конкретных действий от нее не следует», - пояснили ИА «Высота 102» люди свою позицию. Напомним, обманутые дольщики...
Прочитана: 10505 раз
|Расследования
|22.01.2018 16:32
Огромную сумму в виде налогов недоплатил в бюджет директор волжской фирмы, занимающейся строительно-монтажными работами. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. "В результате завышения расходов при осуществлении хозяйственной деятельности и необоснованного применения НДС, фирмой не был уплачен налог на добавленную стоимость в сумме свыше 102,5 млн рублей", - рассказала представитель надзорного ведомства. По данным следствия, 45-летний бизнесмен в 2014-2015 годах отчитывался в своих налоговых декларациях о работах по ремонту агрегатов на гидроэлектростанциях. Эти работы якобы выполняли субподрядчики. А на деле оборудование чинили специалисты самой фирмы. Свою вину мужчина не признает. Уголовное дело, которое расследовали сотрудники...
Прочитана: 4594 раз
|Общество
|22.01.2018 16:12
Символ мудрости и безграничной доброты на ближайший месяц прописался в Волгоградском цирке. Вернее целых два – слоны Магда и Дженни. Событие для города уникальное – индийские гиганты, что в цирке, в зоопарке встречаются крайне редко. Съемочная группа ИА «Высота 102» посетила первую тренировку невероятно обаятельных животных на манеже Волгоградского цирка и познакомилась с ними поближе. Примы варшавского цирка находятся в самом расцвете сил. Обеим красоткам по 47 лет, что примерно соответствует возрасту человека. Творческая биография у больших, в прямом смысле того слова, артистов, солидная: исколесили с гастролями полмира, снимались в кино вместе...
Прочитана: 4664 раз
|Общество
|22.01.2018 15:18
Чиновницу администрации Волгограда оштрафовали на 7 тысяч рублей за публикацию в официальном печатном органе мэрии неполного муниципального правового акта. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина. Так, 19 июля 2017 городской думой было принято Положение о дополнительных мерах социальной помощи жителям Волгограда, проживание которых в жилых помещениях, принадлежащих им на праве собственности либо на основании договора социального найма, опасно в связи с риском обрушения строительных конструкций жилых помещений (многоквартирного дома)". Однако соответствующим управлением для опубликования был направлен неполный текст решения – без приложения, которым как раз и является утвержденное Положение, в котором определены категории граждан,...
Прочитана: 3436 раз
|Телеком
|22.01.2018 14:54
«АльфаСтрахование» и «Ростелеком-Розничные системы» запустили уникальный продукт «Защита посылки». Новый сервис позволяет застраховать интернет-покупки, полученные посылкой. «Защита посылки» обезопасит клиентов от финансовых затрат при повреждении или утрате товаров вследствие пожара, повреждения водой, противоправных действий третьих лиц и других случайных событий. Также продукт поможет возместить непредвиденные расходы, связанные с необходимостью обратной отправки товара по почте, если он не соответствует заявленным при покупке характеристикам. Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, страховой продукт «Защита посылки» можно приобрести в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома». Полис стоимостью 350 рублей действует по всей стране и защищает движимое имущество на страховую сумму 15 тыс. рублей...
Прочитана: 1985 раз
|Экономика
|22.01.2018 14:26
В Камышине обсудили будущее завода «Волжская кузница». Во встрече приняли участие глава городской администрации Станислав Зинченко и представители собственника завода – компании «КОНАР» из Челябинска. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе АО «КОНАР». Компания «КОНАР» на протяжении 5 лет является основным собственником камышинского кузнечного завода. До недавнего времени завод находился в управлении второго партнера проекта, но в декабре 2017 года принято решение о смене управленческой команды руководства, чтобы взять предприятие под прямое управление. «У нас появилась необходимость немедленного изменения методики управления и хозяйствования по причине того, что очевидный и большой потенциал, который был создан...
Прочитана: 10206 раз
|Происшествия
|22.01.2018 14:24
Украсть деньги в поселковой администрации, угнать авто и совершить попытку ограбления магазина успел за одну ночь 24-летний житель Новоаннинского района. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, накануне из Новокиевского сельского поселения в полицию поступило сразу несколько тревожных сообщений: из здания администрации поселка похищены 6 тыс. рублей, из гаража правления села угнан "Hyundai Solaris", а в местный магазин пытался проникнуть грабитель. Вскоре правоохранители нашли виновника ночного переполоха. Выяснилось, что у молодого человека, который до этого пил, закончился алкоголь. Тогда он решил пополнить запас спиртного, ограбив магазин. Но мужчину ждала неудача. Разбив окно, он увидел, что за ним находится...
Прочитана: 5121 раз
23 января 11:24
23 января 09:10
В Волгоградскую область прибыли 20 вертолетов для подготовки к военному параду 6
22 января 20:00
22 января 17:50
22 января 16:12
22 января 14:54
22 января 14:14
22 января 13:51
22 января 13:20
Общество
23 января 11:24
23 января 09:10
В Волгоградскую область прибыли 20 вертолетов для подготовки к военному параду 6
22 января 17:50
22 января 16:12
22 января 11:02
22 января 10:33
21 января 18:19
21 января 10:27
19 января 13:42
19 января 08:05
18 января 22:51
|Все RSS сайта
|АРХИВ новостей Волгограда
Поиск
День 22 Января, Пн
Волгоград
Пасмурно, температура 0..-2 С, давление 749..751 мм рт.ст., ветер Северо-Восточный, 4 м/с
Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
22 Января, Пн
|1 $
|56.5892 руб.
|1 €
|69.3953 руб.
|1 GBP
|78.8231 руб.
|1 CHF
|59.2930 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
Обсуждают в форуме
Самые читаемые новости
Подозреваемого в участии в кровавом конфликте в Красноармейском районе Волгограда доставили в суд (ВЕРСИЯ СОБЫТИЙ - ВИДЕОЭКСКЛЮЗИВ)
Просмотров: 22229
Просмотров: 17217
«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области день победы в Сталинградской битве в этом году будет выходным7
Просмотров: 17119
Просмотров: 11720
Просмотров: 8549
Просмотров: 7440
Рекомендуемые к прочтению новости
Рекомендации: +39 / 2-
Рекомендации: +37 / 10-
Рекомендации: +35 / 1-
Рекомендации: +35 / 0-
Рекомендации: +35 / 2-
Пока «Ротор-Волгоград» заканчивал тренировки на курорте, «Ротор-Волгоград-2» замерзал на заснеженном поле10
Рекомендации: +35 / 1-
Рекомендации: +34 / 2-
Рекомендации: +33 / 1-
Рекомендации: +32 / 5-