Владельцы рынка в Советском районе проиграли суд мэрии Волгограда

Арбитражный суд Волгоградской области признал обоснованным односторонний отказ департамента земельных ресурсов администрации Волгограда от исполнения договора аренды земельного участка площадью 879 кв.м., заключенного в 2006 году с ООО «Альбатрос» в Советском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе арбитражного суда Волгоградской области, летом 2017 года комитет уведомил ООО «Альбатрос» о досрочном расторжении в одностороннем порядке договора аренды, срок действия которого заканчивался 31 декабря 2017 года. Однако, посчитав односторонний отказ от исполнения договора незаконным, владельцы рынка обратились в суд. Как заявили в суде, «…использование для организации деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на рынках временных сооружений действующим законодательством запрещено». Кроме того, согласно данным Единого государственного реестра недвижимости, у компании отсутствовали сведения о зарегистрированных правах на торговые киоски и павильоны. Также в нарушение закона у ООО «Альбатрос» не было разрешения и на право организации самого рынка. Решение вступило в законную силу.



