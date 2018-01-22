На должность руководителя регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Волгоградской области претендуют два кандидата. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, во второй тур конкурса на замещение вакантной должности вышли и.о генерального директора УНО "Региональный фонд капремонта" Алексей Конотопкин и генеральный директор саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство "Строительный комплекс Волгоградской области" Игорь Елизаров. Согласно информации, опубликованной на сайте регионального фонда капремонта, Елизаров также входит в состав Общественного совета фонда. Оба претендента, по мнению членов комиссии, представили все необходимые документы и соответствуют заявленным требованиям. Им предстоит пройти еще два этапа конкурса, включающие квалификационный экзамен и итоговое собеседование.

Нового директора для фонда капремонта в Волгоградской области начали искать в ноябре 2017 года после увольнения Максима Борисова в связи с переходом на другое место работы. В настоящее время он трудится в должности заместителя председателя комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области. Примечательно, что Борисов входит в состав комиссии этого конкурса.

Как ранее сообщало информагентство, всего в состав конкурсной комиссии, которую возглавил председатель облкомитета ЖКХ и ТЭК Олег Николаев, входит 9 человек.



