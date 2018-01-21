«Волжская кузница» переходит под прямое управление собственника









В Камышине обсудили будущее завода «Волжская кузница». Во встрече приняли участие глава городской администрации Станислав Зинченко и представители собственника завода – компании «КОНАР» из Челябинска. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе АО «КОНАР».

Компания «КОНАР» на протяжении 5 лет является основным собственником камышинского кузнечного завода. До недавнего времени завод находился в управлении второго партнера проекта, но в декабре 2017 года принято решение о смене управленческой команды руководства, чтобы взять предприятие под прямое управление.

«У нас появилась необходимость немедленного изменения методики управления и хозяйствования по причине того, что очевидный и большой потенциал, который был создан КОНАРом для эффективной работы предприятия, не был реализован», – так комментируют ситуацию собственники. Они убеждены, что камышинский завод может стать таким же прибыльным и эффективным, как и флагман группы – АО «КОНАР», который входит в двадцатку крупнейших машиностроительных предприятий России, является одним из крупнейших налогоплательщиков в промышленной Челябинской области с зарплатой сотрудников выше средней по региону. Долгосрочный портфель заказов для камышинцев уже сформирован.













В состав промышленной группы КОНАР камышинский завод вошел в 2013 году. «Волжская кузница» – это последний кузнечный завод, построенный в период СССР. К 80-м годам численность сотрудников достигала 6500 человек. Но на момент прихода челябинского инвестора перспективы завода уже не просматривались. Он находился на грани выживания, еле сводя концы с концами, работая на устаревшем оборудовании. 90-е и нулевые годы стали переломным периодом для большинства крупных российских производств. Быть или не быть — так стоял вопрос и для камышинского завода. За 5 лет КОНАР провел масштабную модернизацию производства и полностью восстановил работоспособность этого предприятия, интегрировав его в цепочку производственной кооперации промышленной группы. О своих планах по дальнейшему развитию завода в Камышине представители собственника и рассказали городским властям.





Для справки.

Промышленная группа КОНАР создана в 1991 году. Прошла путь от производителя крепежа и деталей трубопровода до группы современных компаний с компетенциями в сфере нефтегазового машиностроения, производства сложных и крупногабаритных металлоконструкций.

Предприятия промышленной группы КОНАР присутствуют в 8 регионах России: в Челябинской, Владимирской, Волгоградской областях и официальные представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Перми, Иркутске. Организован ряд совместных производств с российскими и зарубежными компаниями.

Предприятия поставляют продукцию для крупнейших федеральных проектов ПАО «Транснефть» и ОАО «Сургутнефтегаз», стадионов к чемпионату мира по футболу-2018 в Волгограде и Нижнем Новгороде, небоскреба «Лахта центр», который станет самым высоким зданием в Европе.