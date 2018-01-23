В Волгоградской области суд потребовал снести дачные дома с территории аэродрома

Сегодня Среднеахтубинский районный суд вынес решение о сносе дачных домов, хозпостроек и огородов, расположенных на территории аэродрома. Под демонтаж попали шесть садовых участков. Для членов СНТ «Тюльпан» не так давно откровением стала новость о том, что спорный земельный участок площадью 5,4 гектара принадлежит не садоводческому обществу, а государственному автономному учреждению «Юный ястреб». Как так получилось – выяснили корреспонденты ИА «Высота 102».





Земля, ставшая предметом судебных баталий между садоводами и госструктурой, была сформирована еще в 2010 году главой администрации Среднеахтубинского района Сергеем Тихоновым, осужденным впоследствии за махинации с продажей здания школы в селе Рахинка. А в 2013 году своим постановлением орган местного самоуправления передал данную территорию в бессрочное пользование СНТ «Тюльпан». Полученные земли люди намеревались оформить в собственность – готовили необходимые документы. Вероятно, в том, что все сложится благополучно, они не сомневались. В итоге на шести из 10 участков благополучно «выросли» дома, которые, судя по размеру отдельных, смело можно назвать не садовыми, а жилыми.

Со стройкой дачники явно поторопились, поскольку менее чем через год после расширения территории «Тюльпана» прокуратура Среднеахтубинского района в суде добилась признания незаконным постановления администрации района о выделении садоводам свыше 5 гектаров земли. Эти наделы оказались собственностью Волгоградской области, которыми с 2004 года бессрочно пользуется государственный «Авиационно-спортивный клуб «Юный ястреб». То есть, администрация района «подарила» садоводам земельный участок, к которому не имела никакого отношения и который является частью аэродрома. Виной тому, по всей видимости, явилась чехарда с кадастровыми границами участков.

О вынесенном в феврале 2014 года судебном решении сами дачники узнали, к сожалению, гораздо позже. Теперь за фатальные ошибки бывшего руководства администрации района, а также свою торопливость садоводы вынуждены расплачиваться.



