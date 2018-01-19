



Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» стал партнером Клуба Клиентов Альфа-Банка. Компании малого и среднего бизнеса, открывшие и имеющие расчетный счет в банке, могут подключить на выгодных условиях телеком-услуги, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора.

При выборе пакета из трех услуг – доступ в интернет со скоростью до 5 Мбит/с, антивирус Kaspersky Small Office Security на 5 рабочих мест и облачную телефонию «Бизнес» с пакетом предоплаченных минут для безлимитных разговоров по России и миру – участник Клуба сможет экономить более 20 000 рублей в год. Скидка на услуги связи распространяется на все время действия контракта с телеком-оператором.

«Дом.ru Бизнес» предоставит современное решение облачной телефонии, обеспечит надежный доступ в интернет для бесперебойной работы бизнес-приложений, электронной почты и документооборота, платежных терминалов и онлайн-касс. Антивирус защитит компьютеры, планшеты, смартфоны от вредоносных программ. Чтобы воспользоваться специальным предложением, клиенту Альфа-Банка необходимо зайти в Личный кабинет Клуба, открыть сертификат «Дом.ru Бизнес» в разделе «Подарки» и следовать инструкциям, указанным в сертификате.

«Телеком-решения «Дом.ru Бизнес» максимально учитывают потребности клиента, легко масштабируются и адаптируются под задачи любой компании. Инфраструктура позволяет обеспечить максимальные характеристики всех предоставляемых услуг и предвосхищать потребности клиентов», – комментирует директор по B2B АО «ЭР-Телеком Холдинг» (бренд «Дом.ru Бизнес») Елена Венцлавович.