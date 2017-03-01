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|01.03.2017 06:40(Обновлено: 25.10.2017 09:47)
Предложения по товарам и услугам
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №2»
Адрес: г.Волгоград, ул. Ангарская, д. 114 «а», 3 этаж, тел: 8(8442)36-00-49.
С полным спектром услуг можно познакомиться на сайте http://kdp-2.ru
Основное направление деятельности – ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА:
– иммунологические, молекулярно-генетические, бактериологические исследования;
– иммунодиагностика инфекционных заболеваний;
– диагностика эндокринных нарушений с определением уровня гормонов щитовидной железы и надпочечников, половых, гипофизарных гормонов;
– диагностика и оценка эффективности лечения сахарного диабета (определение уровня С-пептида, инсулина крови, гликозилированного гемоглобина);
– ранняя диагностика опухолей посредством определения онкомаркеров периферической крови.
Исследования на новейшем оборудовании проводят высококвалифицированные специалисты.
Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться у специалиста.
Лицензия ЛО-34-01-003325 от 17 марта 2017 года, выдана Комитетом здравоохранения Волгоградской области.
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|Здравоохранение
|25.10.2017 11:12
В Волгограде до конца года на территории больницы скорой медицинской помощи №7 будет полностью обновлен родильный дом: в трехэтажном здании уже проведен капитальный ремонт крыши, подвала, заменены окна, продолжается замена коммуникаций, обновление фасада и внутренние отделочные работы. Как сообщили ИА «Высота 102» в облздраве, такой масштабный ремонт не проводился в роддоме с 1970 года. Каждая палата будет оборудована отдельным санузлом, планируется капитально отремонтировать систему вентиляции и кондиционирования. После реконструкции родильный стационар на 80 мест укомплектуют современным оборудованием. За три года также полностью обновлен детский корпус больницы. Отремонтированы отоларингологическое, нейрохирургическое отделения, в настоящее время устанавливается лифт, оборудуются помещения по программе «Доступная...
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|Политика
|25.10.2017 10:24
Только что избирком Волгоградской области на очередном заседании единогласно принял решение направить пакет документов о референдуме в областную думу. Как сообщает ИА «Высота 102», комиссия дала дальнейший ход подготовке к дню его проведения. Перед этим документы, поступившие от инициативной группы, которую, в частности, представляла депутат Волгоградской облдумы Наталья Семенова, прошли правовую экспертизу - нарушений законодательства выявлено не было. Напомним, 19 октября в ходе встречи с членами общественной палаты Волгоградской области губернатор Андрей Бочаров одобрил инициативу о вынесении на референдум вопроса о переводе стрелок часов. В поддержку этой идеи организаторам мероприятия нужно получить подписи 2% населения области —...
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|Общество
|25.10.2017 10:06
Прокуратурой пресечена незаконная продажа через интернет-магазины редких животных, занесенных в Красную книгу РФ. Как сообщили ИА «Высота 102» в прокуратуре Волгоградской области, на сайтах предлагалось приобрести зубра и северного оленя. Однако за незаконный оборот особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ, статьей 258.1 УК РФ установлена уголовная ответственность. В связи с этим прокурор Волгограда обратился в суд с заявлением о запрещении размещенной на интернет-страницах информации. Решением Центрального районного суда Волгограда требования прокурора удовлетворены, информация о продаже зубра и северного оленя признана запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Решение суда является основанием для блокирования доступа...
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|Происшествия
|25.10.2017 09:39
Сегодня ночью в рабочем поселке Елань в своем гараже сгорел 45-летний мужчина. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, на улице Героев Сталинграда в гараже с обгоревшим автомобилем «Ока» было найдено тело владельца машины. Предположительно, пожар вспыхнул из-за нарушения правил пожарной безопасности при обращении с легко воспламеняющимися жидкостями. Накануне в Волгограде в пожаре в собственной квартире в одном из домов по ул. Дегтярева в пожаре погиб престарелый хозяин жилища – 82-летний пенсионер.
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|Расследования
|25.10.2017 09:00
Следователи отдела МВД России по Суровикинскому району окончили расследование уголовного дела по факту кражи аккумуляторных батарей из комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по региону, 2 августа 2017 года двое жителей Волжского - 22 и 24 лет - проезжая в автомашине «ВАЗ-21083» по автодороге «Волгоград-Каменск-Шахтинский» в Суровикинском районе, на 112 км заметили камеру фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Обвиняемые при помощи железной монтировки взломали врезной замок ящика автономного питания, где находились пять аккумуляторных батарей, четыре из которых подозреваемые похитили. Однако похитители не учли тот факт, что их противоправные действия видеокамерой были...
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|Общество
|25.10.2017 08:45
Скульптурная композиция, посвященная строителям Волгограда, появится в городе-герое. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию Волгограда, соответствующий конкурс объявлен мэрией и Союзом строителей Волгоградской области. Место размещения скульптуры - Сурский сквер в Центральном районе Волгограда. Цель конкурса, как говорится в положении, "патриотическое воспитание граждан, укрепление исторической памяти населения Волгограда о героических страницах его истории и улучшение облика города путем создания монументальных и скульптурных композиций". Конкурсные проекты будут приниматься до 15 декабря, победителя назовут 19 декабря. Оценят работы по таким критериям, как «способность композиции обогатить пространство городской среды, создать возможность формирования зоны отдыха населения, обладающей высококачественным благоустройством, с организацией...
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|Общество
|25.10.2017 03:10
Школа социальной активности города Волжский Волгоградской области стала финалистом ежегодного конкурса Общественной палаты РФ «Мой проект – моей стране!» в номинации «Общественный контроль за деятельностью органов государственной власти и местного самоуправления». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волжской городской думы, волжане смогли опередить более 30 тысяч участников! Эта новость совпала с открытием двухдневного слёта ШСА, в котором приняли участие первые лица города, депутаты областной и городской дум. Впервые к Школе социальной активности присоединились национальные общественные объединения города. Для участников семинара специалисты провели тренинги и мастер-классы, интерактивные площадки, состоялись концерт и спортивные состязания. Отметим, что первая в...
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|Здравоохранение
|25.10.2017 03:03
В десяти муниципальных образованиях Волгоградской области уровень смертности от цереброваскулярных болезней за последние четыре года превышает среднеобластной. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные управления Роспотребнадзора по региону, данные показатели в 1,2 раза и более превышены в Еланском, Котовском, Серафимовичском, Жирновском, Дубовском, Калачевском, Старополтавском, Урюпинском, Фроловском районах и в городе Урюпинск. При этом за период с 2012 по 2016 годы в среднем в регионе смертность от инсультов снизилась на 30%. К слову, 29 октября объявлен Всемирным днем борьбы с инсультом. По данным Всемирной организации здравоохранения, инсульт является причиной смерти 6,7 млн. человек в год во всем мире, уступая...
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|Я так думаю
|24.10.2017 20:15
В студии программы «Я так думаю» - президент торгово-промышленной группы «БИС» Александр Назаров. Заслуженный строитель ЮФО комментирует фейковую новость о «замороженном» строительстве жилых домов в микрорайоне «Санаторный»; рассказывает о ближайших планах компании по сдаче новостроек в эксплуатацию, приоткрывает завесу тайны о грядущих проектах, анализирует причины резкого падения продаж квартир и оценивает перспективы арендного жилья в «западном» стиле.
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|Расследования
|24.10.2017 20:11
Следователями Управления МВД России по г. Волжскому возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Волжского. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ - «Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по региону. Сегодня под утро подозреваемый, управляя автомашиной «Хендэ Сонта», в Волжском у дома №19 по пл. Труда не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомашиной «Мерседес». В результате ДТП 22-летний пассажир, находившийся в автомашине «Мерседес», скончался от полученных травм в медучреждении. Молодая женщина – пассажирка автомашины «Мерседес», личность...
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|Аналитика
|24.10.2017 20:00
Смотрите сегодня в программе: треть участников соцопроса о состоянии волгоградских дорог назвала сегодняшнее положение дел в дорожной сфере удовлетворительным и хорошим. Деревья, парковка и площадка фонда «Обнаженные сердца»: жители Советского района Волгограда обсуждают проект сквера на Университетском проспекте. Фальсификат под марками известных брендов: полицейские завершили расследование дела о сбыте в Волгограде крупных партий поддельного алкоголя. Вертолет в помощь строителям стадиона «Волгоград Арена»: авиация задействована в подъеме металлических балок для монтажа подсистемы кровли объекта к ЧМ – 2018. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00...
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|Общество
|24.10.2017 18:41
До сих пор не оправдались надежды жителей «голого» дома №30 по улице 51-я Гвардейская в Дзержинском районе Волгограда на то, что фасад их жилища, наконец, оденут. Сегодня один из жильцов дома посетил региональную общественную приемную председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Волгоградской области, «как последнюю инстанцию, куда люди приходят с надеждой на помощь». Во всяком случае, именно так говорится на официальном сайте партии власти, члены которой, по их собственным заявлениям, отвечают за все, что происходит в городе и регионе. Однако, как сообщил ИА «Высота 102» Владимир Тихонин, он ушел отсюда ни с чем. Представитель...
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|Расследования
|24.10.2017 17:51
Следственным отделом по Краснооктябрьскому району Следственного управления СКР по области возбуждено уголовное дело в отношении судебного пристава-исполнителя районного подразделения УФССП России по Волгоградской области. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия в значительном размере), сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области. По данным следствия, у подозреваемой в производстве находились исполнительные документы о взыскании с двух индивидуальных предпринимателей в пользу кредитного учреждения солидарной задолженности в сумме свыше 1 миллиона 800 тысяч рублей. В октябре 2017 года пристав вызвала одного из должников и предложила свои услуги – за 65...
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|Общество
|24.10.2017 16:28
В редакцию ИА «Высота 102» продолжают поступать многочисленные жалобы от волгоградцев на отсутствие тепла и горячей воды. И это при том, что компания «Концессии теплоснабжения» еще 20 октября отчиталась о подаче теплоснабжения в жилые дома в полном объеме. Однако не все оказалось так просто. Батареи во многих квартирах остаются холодными, люди обивают пороги УК и ТСЖ, однако ситуация не меняется. ...
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|Общество
|24.10.2017 15:34
В Волгограде будущий сквер на месте взорванного дома претендует на поддержку фонда Натальи Водяновой
Инициативная группа по строительству сквера на месте дома №60 по проспекту Университетскому направила заявку в благотворительный фонд «Обнаженные сердца». Как сообщил ИА «Высота 102» руководитель группы, депутат Волгоградской городской думы по Советскому округу №17 Андрей Гимбатов, аналогичное обращение отправлено на имя основателя благотворительной организации Натальи Водяновой и от администрации Волгограда. Демонтаж многоэтажного дома уже завершен, на освобожденной территории по инициативе жителей губернатор Андрей Бочаров поставил задачу обустроить сквер. Часть средств на мощение брусчаткой зеленого уголка, как пояснил Гимбатов, уже найдена. «Надеемся на сотрудничество с этим фондом, который уже обустроил в центре города великолепный детский игровой городок. Если наше...
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