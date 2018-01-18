Объявлены в розыск подозреваемые в кровавой поножовщине и стрельбе на юге Волгограда

По факту преступления, совершенного в Красноармейском районе Волгограда, возбуждено уголовное дело. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК РФ по Волгоградской области, сегодня около 19 часов 30 минут в лечебные учреждения Красноармейского района Волгограда бригадой скорой медицинской помощи с огнестрельными и ножевыми ранениями в различные части тела были госпитализированы четверо местных жителей, один из которых, 24-летний мужчина, впоследствии от полученных травм скончался. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской областной возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), ч.3 ст.30, п. «а» ч.2 си. 105 УК РФ ( покушение на убийство двух и более лиц), ч.1 ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

По данным следствия, сегодня вечером потерпевшие отдыхали в кафе Красноармейского района. Около 19 часов молодые люди вышли из увеселительного заведения, буквально в 30 метрах от которого неизвестные произвели в них выстрелы из различного вида оружия, а также причинили ножевые ранения. В результате преступления один человек погиб, за жизни ещё троих в настоящее время борются врачи.

На месте происшествия сейчас находится следственно-оперативная группа аппарата Следственного управления, в составе руководства и следователей первого отдела по расследованию особо важных дел, следователей-криминалистов ведомства. Ход раскрытия на месте ЧП курирует первый заместитель руководителя регионального управления СКР.

Предпринимаются меры по установлению и розыску подозреваемых.





