Объявлены в розыск подозреваемые в кровавой поножовщине и стрельбе на юге Волгограда

По данным следствия, сегодня вечером потерпевшие отдыхали в кафе Красноармейского района. Около 19 часов молодые люди вышли из увеселительного заведения, буквально в 30 метрах от которого неизвестные произвели в них выстрелы из различного вида оружия, а также причинили ножевые ранения. В результате преступления один человек погиб, за жизни ещё троих в настоящее время борются врачи.
На месте происшествия сейчас находится следственно-оперативная группа аппарата Следственного управления, в составе руководства и следователей первого отдела по расследованию особо важных дел, следователей-криминалистов ведомства. Ход раскрытия на месте ЧП курирует первый заместитель руководителя регионального управления СКР.
Предпринимаются меры по установлению и розыску подозреваемых.