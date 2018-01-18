|От Сталинграда - до Великой Победы
|18.01.2018 17:38(Обновлено: 18.01.2018 17:47)
Спортсмены из России сразятся в «Битве на Волге»
В парке «Волжский» 3 февраля на мототрассе пройдут мероприятия, посвященные 75-ой годовщине победы в Сталинградской битв: 55-й мотокросс «Битва на Волге», открытый чемпионат и первенство Волжского по мотоциклетному спорту. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, в соревнованиях планируют принять участие более 50 спортсменов из многих городов России. Помимо соревнований гостей спортивного праздника ждёт выставка вооружения и техники министерства обороны, а также ДОСААФ России. Военно-патриотический клуб «Вольный ветер Дона» представит вооружение и экипировку, военно-исторический музей - форму советских солдат образца 1942 года, оружие времён Великой Отечественной войны и личные вещи бойцов, найденные поисковиками.
Иностранные студенты волгоградских вузов сказали спасибо Сталинграду
Волгоградские служебные собаки: от рождения до «пенсии»
Сергей Трофимов: Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров как «кость в горле» для тех, кому он перекрыл теневые доходы
Сегодня 40 иностранных студентов, которые учатся в волгоградских вузах, собрались в музее-панораме "Сталинградская битва", чтобы выразить...
Сотрудники управления Росгвардии по Волгоградской области с любовью и юмором рассказали о жизни четвероногих питомцев, которые, в общем-то, повторяют жизненный...
Интерес региональных СМИ к первому лицу субъекта всегда был и есть. И это нормально, когда деятельность губернатора «просвечивается»,...
|Происшествия
|18.01.2018 20:28
Сегодня вечером в Красноармейском районе Волгограда на проспекте Героев Сталинграда, 2 произошла перестрелка. Как сообщили ИА «Высота 102» в правоохранительных органах, три человека получили огнестрельные ранения,один убит. Сигнал о стрельбе поступил в 19-00. На месте происшествия работают сотрудники ГУ МВД и СУ СК РФ по Волгоградской области. Также туда выехал начальник регионального главка Александр Кравченко. Причина происшествия выясняются. В доме, около которого произошла перестрелка, расположены ряд магазинов, православный приход, рядом с ним стоит пивной павильон.
Прочитана: 2188 раз
|Аналитика
|18.01.2018 20:00
«Высота 102 ТВ»: Росгвардейцы Волгоградской области помогут в воспитании нового поколения «мальчишей-кибальчишей»
Смотрите сегодня в программе: борьба за умы и сердца подрастающего поколения набирает обороты - в Волгоградской области все больше детей вступает в ряды военно-патриотического движения «Юнармия». Горячая линия Роспотребнадзора: бдительных граждан привлекают к контролю за ценовой политикой гостиниц во время матчей чемпионата мира. Спасибо, Сталинград !: иностранные студенты волгоградских ВУЗов собрали воедино свои знания о великой битве и прикоснулись к живой истории. Наступает время традиционных крещенских омовений: на центральной набережной Волгограда все готово. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че»...
Прочитана: 3577 раз
|Общество
|18.01.2018 19:31
Нижняя часть эстакады на Центральной набережной стала освещаться. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, работы были выполнены в рамках обновления этой визитной карточки города-героя. Работы начались осенью прошлого года с реконструкции гидротехнических сооружений. Меньше чем за полгода специалистами подрядной организации было завершено восстановление несущей способности эстакады и причалов наб. 62-ой Армии, а также модернизация сетей электроснабжения. Благодаря этому впервые со времени строительства нижняя часть эстакады получила искусственное освещение – здесь размещены 325 светильников. Одновременно были обновлены 29 световых опор на верхней части эстакады и 16 световых опор на втором ярусе 7 – 9 причалов.
Прочитана: 882 раз
|Политика
|18.01.2018 16:59
Завтра, 19 января, в Волгограде состоится первое заседание регионального избирательного штаба Владимира Путина. Об этом сообщает ИА «Высота 102». На собрании будут озвучены имена сопредседателей – их будет несколько, и все они станут доверенными лицами кандидата в президенты. Напомним, в Волгоградской области продолжается сбор подписей для регистрации в качестве кандидата в президенты России самовыдвиженца, действующего главы государства Владимира Путина.
Прочитана: 995 раз
|Спорт
|18.01.2018 16:52 (Обновлено: 18.01.2018 17:10)
Сегодня в Волгограде на спортивном комплексе "Зенит" состоялось заседание по подготовке к товарищескому матчу юношеских сборных России и Германии, который на этом стадионе пройдет 8 мая 2018 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в федерации футбола Волгоградской области, председателем оргкомитета по подготовке к проведению матча назначен президент МОА "Черноземье" и Федерации футбола Волгоградской области, член Исполкома РФС Рохус Шох. Помимо Рохуса Шоха, представителей РФС, исполнительной власти региона и города в оргкомитет вошли ряд волгоградских футбольных специалистов, среди которых ответственный секретарь региональной Федерации футбола, руководитель Академии "Ротор" Артем Королев. Во встрече примут участие сборные из игроков не старше 19...
Прочитана: 5153 раз
|Расследования
|18.01.2018 16:23 (Обновлено: 18.01.2018 16:24)
Прокуратурой региона проведена проверка по доводам публикации ИА «Высота 102» «Доска позора: В Краснослободске Волгоградской области чиновники признали годным для жизни дом из опилок», размещённой на сайте ИА «Высота 102». Напомним, в публикации шла речь о нарушениях жилищных прав семьи при рассмотрении органами местного самоуправления вопроса о проведении капитального ремонта дома. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, проверкой установлено, что между администрацией городского поселения г.Краснослободск и заявителем был заключён договор социального найма жилого помещения общей площадью 20,8 м2 (изолированной части жилого дома по ул. Ленина г. Краснослободска). ...
Прочитана: 3421 раз
|Экономика
|18.01.2018 15:55
«Да будет свет!»: Власти Волгограда и концессионер готовятся подписать соглашение на миллиард рублей
В Волгограде принято решение о заключении соглашения между муниципалитетом и ООО «Светосервис – Волгоград» на комплексную реконструкцию сетей наружного освещения и строительство новых линий. Соответствующее постановление администрации Волгограда было подписано накануне, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда. Напомним, в рамках соглашения, рассчитанного на 15 лет, в развитие системы уличного освещения города планируется вложить порядка одного миллиарда рублей. Средства будут направлены как на реконструкцию существующих сетей, так и создание новых линий. В рамках реализации инвестиционного соглашения работы по модернизации и строительству линий наружного освещения будут проведены за первые четыре года. Предстоит комплексное обновление порядка двух тысяч опор...
Прочитана: 2585 раз
|Общество
|18.01.2018 15:37
Роспотребнадзор России запускает с 22 января горячую линию, по которой можно будет сообщить о завышенных ценах на номера в отелях и гостиницах в период проведения в России ЧМ-2018. Об этом сообщается сегодня на официальном сайте ведомства, передает ИА «Высота 102». Номера телефонов появятся на сайтах региональных управлений Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», жалобы будут приниматься до конца проведения чемпионата. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что максимальная стоимость проживания в отелях и гостиницах во время проведения ЧМ-2018 утверждена во всех городах, которые принимают соревнования, постановлением правительства России от 10 февраля 2016 года. При этом основанием для привлечения к административной...
Прочитана: 2067 раз
|От Сталинграда - до Великой Победы
|18.01.2018 15:31
Ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы Александр Михайлович Сгибнев рассказал о своем непростом боевом пути и поделился “секретами победы” с кадетами полицейского класса средней школы № 44. Как рассказали ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, ребята пришли к 93-летнему ветерану, полковнику внутренней службы, отдавшему почти 30 лет службе в советской милиции, чтобы поздравить его с приближающейся 75-й годовщиной победы в Сталинградской битве. А он, вместе с супругой усадив ребят за стол, рассказал о том, как Великая Отечественная вошла его жизнь. Война началась когда Александру Михайловичу было всего 16-лет. Он, как и миллионы советских людей, услышал страшную...
Прочитана: 611 раз
|Экономика
|18.01.2018 15:28
Компания «Синара-Девелопмент» (входит в Группу Синара) в срок завершила строительство 11-ого дома в жилом районе «Новый свет», расположенного в Советском районе Волгограда. Разрешение на ввод в эксплуатацию было получено. Передача ключей новоселам начнется 20 января текущего года. 16-этажный жилой дом включает 171 квартиру, а также три коммерческих помещения. В наличии осталось всего 25 квартир. Об этом ИА «Высота 102» сообщил Центр общественных связей компании. «Новый свет» сегодня является полноценным микрорайоном с развитой собственной инфраструктурой. На первых этажах домов располагаются предприятия сферы обслуживания: мини–маркеты, аптеки, салон красоты и др. С 2015 года на территории «Нового Света» работает детский сад. Пространство микрорайона...
Прочитана: 972 раз
|Общество
|18.01.2018 15:27
В десятке самых активных оказались жители Волгоградской области: с момента запуска проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в феврале 2017 года 19 тыс. 843 волгоградца, неравнодушные к состоянию дорожной сети в своих регионах, добавили на интерактивную карту участки, требующих ремонта. Как сообщили ИА «Высота 102» в ОНФ России, абсолютным лидером по активности граждан стала Ростовская область – за дороги в регионе отдано 118 тыс. голосов. По словам экспертов, это не означает, что в области самые плохие дороги в стране, просто ростовчане готовы проявлять активность и добиваться улучшения состояния дорог в своем регионе. В ОНФ отметили, что и ростовские власти идут...
Прочитана: 468 раз
|Общество
|18.01.2018 15:01 (Обновлено: 18.01.2018 15:05)
Проведенный капитальный ремонт здания изолятора временного содержания ОМВД России по Палласовскому району не обошелся без "сюрпризов" для заказчика - райотдела полиции. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на арбитражный суд Волгоградской области, контрольный ревизионный отдел Главного управления МВД России по региону выявил, что новые стеклопакеты, которые установили в здании во время ремонта, не соответствуют требованиям государственного контракта. Так, установлено, что вместо пулестойких стеклопакетов, которые были прописаны в техническом задании, подрядчик установил обычные. Отдел МВД России по Палласовскому району подал иск в суд с требованием о взыскании с подрядчика штрафа в размере почти 89 тысяч рублей за ненадлежащее исполнение своих...
Прочитана: 2935 раз
|Общество
|18.01.2018 13:37
Семь строительных компаний в плановом порядке намерена проверить в 2018 году инспекция Госстройнадзора по Волгоградской области. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ за подписью начальника инспекции Александра Сторожука. В перечне компаний, в которые с ревизией готовится нагрянуть надзорное ведомство, оказались, в том числе ведущие в регионе строительные фирмы, в ведении которых находятся крупнейшие социальные объекты. Так, «Приволжтрансстрой», который ожидает проверка, строит за площадью Павших Борцов в Волгограде храм Александра Невского, реконструирует в центре города детско-юношеский центр, а осенью прошлого года ввел в эксплуатацию здание интерактивного музея «Россия – моя история». Второй застройщик, которого хотят проверить в...
Прочитана: 2669 раз
|Общество
|18.01.2018 13:34
Сегодня на Центральной набережной в Волгограде установили купель для организации крещенских купаний. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в этом году ледового покрова у берега почти нет, так что купель обустроили достаточно быстро. Напомним, крещенские купели откроются с 18.00 18 января и будут доступны до 20.00 19 января. В Тракторозаводском районе крещенская купель появится в поселке Спартановка, напротив жилого дома № 4 по ул. им. Грамши. Жителей Краснооктябрьского района ждут на территории яхт-клуба «Пилигрим» по адресу: ул. Матевосяна, 16. В Центральном районе совершить обряд крещенского омовения можно будет у причала № 9 на главной городской набережной, а для...
Прочитана: 4622 раз
|От Сталинграда - до Великой Победы
|18.01.2018 12:58
С честью и гордостью нести звание юнармейцев поклялись сегодня в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» 58 школьников Светлоярского, Калачевского районов и города Волжского. Как сообщает ИА «Высота 102», поздравить ребят пришли представители патриотических объединений региона, участники кубинских и афганских событий, ветераны, родители юных патриотов. Сегодня же было подписано соглашение о совместной деятельности по военно-патриотическому и гражданскому воспитанию юнармейцев между региональным отделением движения «Юнармия» и управлением федеральной службы войск национальной гвардии Российской...
Прочитана: 627 раз
18 января 20:00
18 января 19:31
18 января 17:38
Спортсмены из России сразятся в «Битве на Волге» 1
18 января 16:59
18 января 16:52
18 января 16:23
18 января 15:55
18 января 15:31
18 января 15:01
18 января 12:58
18 января 12:56
18 января 12:50
18 января 11:15
От Сталинграда - до Великой Победы
18 января 17:38
Спортсмены из России сразятся в «Битве на Волге» 1
18 января 15:31
18 января 12:58
17 января 14:14
17 января 11:27
16 января 12:48
16 января 12:05
11 января 16:30
7 января 08:32
15 декабря 13:39
1 декабря 19:36
23 ноября 16:53
20 ноября 18:06
19 ноября 17:18
19 ноября 13:30
19 ноября 09:44
19 ноября 09:25
16 ноября 06:54
|Все RSS сайта
|АРХИВ новостей Волгограда
Поиск
День 18 Января, Чт
Волгоград
температура -6..-8 С, давление 749..751 мм рт.ст., ветер Северо-Восточный, 5 м/с
Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
18 Января, Чт
|$
|0.0000 руб.
|€
|0.0000 руб.
|GBP
|0.0000 руб.
|CHF
|0.0000 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
Обсуждают в форуме
Самые читаемые новости
«Высота 102 ТВ»: Власти Волгограда намекнули жителям острова Сарпинский, что денег нет и надо держаться без дорог9
Просмотров: 24173
Сергей Трофимов: Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров как «кость в горле» для тех, кому он перекрыл теневые доходы152
Просмотров: 20164
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде «сверили часы» перед приездом высоких гостей на юбилей победы в Сталинградской битве2
Просмотров: 18038
Просмотров: 5068
Просмотров: 4889
Скрывающийся от правосудия Олег Михеев в Волгограде "обиделся" на разыскивающих его судебных приставов15
Просмотров: 4000
Просмотров: 3863
Рекомендуемые к прочтению новости
Сергей Трофимов: Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров как «кость в горле» для тех, кому он перекрыл теневые доходы152
Рекомендации: +64 / 31-
Рекомендации: +38 / 7-
Рекомендации: +27 / 11-
Рекомендации: +21 / 13-
УК «Энергопром» в Волгограде предъявила жильцам «голого» дома двойную плату за содержание и ремонт общего имущества15
Рекомендации: +20 / 4-
Рекомендации: +19 / 8-
Рекомендации: +18 / 1-
Рекомендации: +18 / 2-
Рекомендации: +18 / 10-
Рекомендации: +18 / 2-