Пока «Ротор-Волгоград» заканчивал тренировки на курорте, «Ротор-Волгоград-2» замерзал на заснеженном поле





Команда «Ротор-Волгоград-2» выиграла в товарищеском матче у саратовского «Сокола» со счетом 4:0. Как рассказали ИА «Высота 102» в клубе, матч проходил в Камышине Волгоградской области. Играть футболистам пришлось в непростых природных условиях – на поле лежал снег, а температура воздуха была 11 градусов ниже нуля. А вот команда «Ротор-Волгоград» в это время заканчивала тренировки в Кисловодске. После курорта тренировочные сборы у клуба продолжатся в Новороссийске, а затем – на Кипре. Всего на эти цели для команды из бюджета области выделено около 8 миллионов рублей.

Напомним, в этом году «Ротор-Волгоград-2» переходит на финансирование из городского бюджета. А «Ротор-Волгоград», который по итогам первого круга первенства ФНЛ занимает последнее место, находится на содержании областного бюджета.



