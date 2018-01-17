Жители Волгограда «лечатся» от простуды в Интернете





По сравнению с жителями других больших городов волгоградцы чаще всего задают очень много «простудных» запросов в Интернете. По доле таких запросов Волгоград находится на первом месте среди 29 изученных городов. Таковы данные Яндекса, который проанализировал поисковые запросы про простуду, сообщает ИА «Высота 102». За Волгоградом следуют Саратов, Краснодар и Воронеж, а последние места занимают Красноярск, Иркутск и Казань. Однако доля запросов о простуде не связана напрямую с количеством заболевших в том или ином городе. На неё влияют и другие факторы — например, привычка использовать интернет для поиска информации о болезнях.

Судя по поисковым запросам, главные лекарства от простудных заболеваний в России — это антибиотики, которые также популярны среди волгоградцев.

«Лечение, которое люди назначают себе сами, ориентируясь на популярность лекарств и советы в интернете, может быть неэффективным и, как следствие, опасным, - отмечает Елена Тарасюк, руководитель отдела медицинской экспертизы Яндекс.Здоровья. — Банальная простуда может обернуться серьезными осложнениями, поэтому лечить ее нужно правильно, под руководством врача».

А вот доля запросов, которая содержит слова «в домашних условиях» или «народными средствами», небольшая: в Волгограде на них приходится 1,49% от всех запросов про болезни и лекарства. По этому показателю Волгоград находится примерно в середине списка изученных городов. Выше всего интерес к народным средствам в Уфе, Кирове, Казани, Барнауле и Оренбурге. Ниже всего — в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Воронеже.