Сады Придонья получили «Листок жизни» для Спелёнка





Соковая продукция из фруктов и ягод торговой марки «Спелёнок», созданная специально для самых маленьких, успешно прошла экологическую сертификацию по жизненному циклу и получила экомаркировку международного уровня «Листок жизни». Это означает, что продукция не только не содержит вредных для детского организма веществ, но и само производство соков «Спелёнок» – «от выращивания фруктов до выбора упаковки» – максимально безопасно для окружающей среды, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.

«Экосертификация по жизненному циклу – это всегда повышенные экологические обязательства, которые производитель берет на себя добровольно. И это не только соответствие высоким требованиям к безопасности соков, что, безусловно, первостепенно для родителей, но и вклад компании в экологичность производства и привлечение внимания миллионов семей к ответственному потреблению и бережному отношению к природе, – говорит директор Экологического союза Юлия Грачева. – Мы рады, что «Сады Придонья» с брендом «Спелёнок», заслужившим экомаркировку «Листок жизни», присоединились к миссии Экологического союза по повышению качества жизни людей, сохранению окружающей среды и развитию «зеленой» экономики».

Надо отметить, что компания «Сады Придонья» прошла проверку Экологического союза на соответствие продукции и деятельности предприятия экологическим стандартам, которые существенно жестче, чем стандартные требования по детскому питанию. Экомаркировка «Листок жизни» представляет собой анализ полного жизненного цикла продукции, в соответствии с международным стандартом ISO 14024. В результате всех исследований заявленная на сертификацию продукция успешно прошла расширенные лабораторные испытания.

Одновременно с получением заключения по Эко-сертификации был обновлен дизайн всей линейки соков «Спелёнок» и осуществлен перевод в новый формат упаковки Tetra Brik Aseptic Slim Leaf 200 мл.

Скоро продукция торговой марки «Спелёнок» в новой упаковке с экомаркировкой «Листок жизни» появятся на полках магазинов.