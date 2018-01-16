РФС признал заслуги академии «Ротор» в развитии детского футбола





РФС признал академию "Ротор" спортивным правопреемником футбольного клуба "Ротор" (Волгоград) в части детско-юношеского футбола. Как сообщили ИА «Высота 102» в академии, такое решение было принято на заседании бюро исполкома российского футбольного союза в связи с состоявшимся в 2015 году полным переходом детско-юношеских команд ГАУ ВО «ФК «Ротор» под эгиду региональной Федерации футбола и непрерывностью их тренировочного процесса. Напомним, переход был продиктован решением комитета по физической культуре и спорту Волгоградской области о ликвидации подведомственного учреждения ГАУ ВО "Футбольный клуб "Ротор". Незадолго до начала процесса ликвидации тогдашний президент клуба Виктор Иванов объявил тренерскому составу детско-юношеских команд о сокращении с занимаемых должностей и обязал донести до родителей воспитанников информацию о роспуске центра подготовки. На заседании исполкома Федерации футбола Волгоградской области было принято решение о создании при организации Детско-юношеского центра по футболу. Финансирование содержания центра с момента его основания взяли на себя представители волгоградского бизнеса - производственная компания "ВОЛМА" и торговая сеть "Радеж".