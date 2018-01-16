







В Волгоградской области прошел ставший уже традиционным конкурс профессионального мастерства, организованный администрацией Волгоградской области при участии комитета промышленности и торговли, комитета по труду и занятости населения, Волгоградского областного Совета профессиональных союзов.













За звание «Лучшего электрогазосварщика» на конкурсе боролись 37 профессионалов из 25 ведущих промышленных предприятий региона, в том числе сотрудники предприятий площадки Гремячинского ГОКа, который строит в Котельниковском районе компания «ЕвроХим-ВолгаКалий». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, во время теоретической части конкурса участники демонстрировали знания технологии выполнения сварочных работ, материаловедения, техники безопасности. Контроль качества выполнения практического задания проводился визуально, радиографически, методом цветной дефектоскопии. При его выполнении не допускалось устранение дефектов после выполнения сварного шва, учитывался плавный переход от сварного шва к основному металлу, низкая чешуйчатость, отсутствие дефектов.

И, конечно, во время конкурса участники не только выполняли задания, но и обменивались опытом, изучали представленное организаторами и спонсорами конкурса новейшее оборудование.

Чествование участников и победителей конкурса профессионального мастерства состоялось в волгоградском Дворце профсоюзов. Подводя итоги, организаторы отметили, что выросло не только число, но и общий уровень квалификации конкурсантов.

Победителями в номинации «Лучший электрогазосварщик» стали представители Гремячинского ГОКа. Первое место занял Алексей Чернецков, на втором - Вячеслав Панин.

«ЕвроХим-ВолгаКалий» реализует в Волгоградской области один из самых масштабных проектов в новейшей истории России. Как отмечают на предприятии, повышение престижа и уровня квалификации рабочих профессий, поощрение производительного труда – важные направления социальной политики компании, которая гордится производственными достижениями своего коллектива и профессиональными победами сотрудников.