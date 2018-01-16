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Экономика
 17.01.2018 10:01

Работники Гремячинского ГОКа стали лучшими по профессии по Волгоградской области



В Волгоградской области прошел ставший уже традиционным конкурс профессионального мастерства, организованный  администрацией Волгоградской области при участии комитета промышленности и торговли, комитета по труду и занятости населения, Волгоградского областного Совета профессиональных союзов.



За звание «Лучшего электрогазосварщика» на конкурсе боролись 37 профессионалов из 25 ведущих промышленных предприятий региона, в том числе сотрудники предприятий площадки Гремячинского ГОКа, который строит в Котельниковском районе компания «ЕвроХим-ВолгаКалий». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, во время теоретической части конкурса участники демонстрировали знания технологии выполнения сварочных работ, материаловедения, техники безопасности. Контроль качества выполнения практического задания проводился визуально, радиографически, методом цветной дефектоскопии. При его выполнении не допускалось устранение дефектов после выполнения сварного шва, учитывался плавный переход от сварного шва к основному металлу, низкая чешуйчатость, отсутствие дефектов.
И, конечно, во время конкурса участники не только выполняли задания, но и обменивались опытом, изучали представленное организаторами и спонсорами конкурса новейшее оборудование. 
Чествование участников и победителей конкурса профессионального мастерства состоялось в волгоградском Дворце профсоюзов. Подводя итоги, организаторы отметили, что выросло не только число, но и общий уровень квалификации конкурсантов.
Победителями в номинации «Лучший электрогазосварщик» стали представители Гремячинского ГОКа. Первое место занял Алексей Чернецков, на втором - Вячеслав Панин.
«ЕвроХим-ВолгаКалий» реализует в Волгоградской области один из самых масштабных проектов в новейшей истории России. Как отмечают на предприятии, повышение престижа и уровня квалификации рабочих профессий, поощрение производительного труда – важные направления социальной политики компании, которая гордится производственными достижениями своего коллектива и профессиональными победами сотрудников. 

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В Волгограде на деньги Минкульта РФ снимают документальный фильм о «Старой Сарепте» Сегодня в Волгограде по заказу Министерства культуры РФ приступили к съемкам документально-постановочного фильма об истории поселения гернгутеров в Сарепте. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Кино можно будет увидеть на федеральных телеканалах.  Съемки ведутся на территории музея-заповедника «Старая Сарепта». В пресс-службе администрации области пояснили, что фильм снимает кинокомпания из Санкт-Петербурга «Урсус-фильм», которая занимается производством игровых и неигровых картин различных жанров. Режиссёр — Ирина Гришина, продюсер – актер Александр Тютрюмов. Художником-постановщиком стал волгоградец — старший преподаватель кафедры режиссуры Волгоградского института искусств и культуры Борис Полоутенков. В качестве одного из актеров  неожиданно для общественности выступил депутат Волгоградской областной...
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Общество 16.01.2018 16:14 (Обновлено: 16.01.2018 16:14)

Полсотни камер  видеонаблюдения были заменены в минувшем году в Волгограде на современные, имеющие более широкие возможности.  Как сообщает ИА "Высота 102",  об этом было заявлено сегодня на заседании оперативного штаба по профилактике правонарушений, состоявшимся  в региональном главке МВД. Новая техника и специальное программное обеспечение позволяют не только наблюдать за происходящим на улицах города, но и отслеживать конкретных людей и предметы, “вычислять” в общем потоке автомобили по номерам, обнаруживать  пересечение границ контролируемой территории, следить за оставленными предметами, а также  анализировать события, связанные с перемещением людей или предметов.   Сейчас завершается установка  группировки из более чем 130  камер видеонаблюдения на маршрутах движения зрителей...
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По версии сайта администрации региона в Волгограде до сих пор существует старый Центральный стадион
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Эксперты одобрили перепланировку исторического здания в центре Волгограда
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Новая книга о героях Сталинградской битвы вышла в московском издательстве
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