На юге Волгограда производитель стройматериалов высадит новый лес

Публичные слушания по вопросу изменения назначения территории на юге Волгограда с зоны лесопарков на производственную пройдут в здании администрации Красноармейского района Волгограда завтра. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, слушания связаны с намерением крупного предприятия Красноармейского района увеличить производство в том числе за счет расширения площади освоения месторождения сырья – местной глины и супеси для изготовления кирпича и строительных блоков. Как пояснили в администрации Волгограда, границы планируемых к освоению новых участков месторождения с целью добычи сырья для собственного производства изначально определены лицензией предприятия на право разработки. При этом по документам часть горного отвода площадью 13,6 га обозначена как зона городских лесов, в действительности же это малопригодные для произрастания зеленых насаждений глинистые грунты. Взамен предприятие обязалось озеленить компенсационный участок в Кировском районе площадью 16 га, что на 15 процентов больше горного отвода, планируемого к освоению. Данная территория выбрана по согласованию с муниципалитетом и лесничеством. Специалисты лесничества определят планируемые к высадке породы деревьев и другого лесопосадочного материала с учетом местных климатических условий. Тем самым, общая площадь городских лесов будет увеличена на 2,4 га, но, главное – статус зеленой зоны выбранные земли будут иметь не только на бумаге, но и по факту, заверили в администрации города.



