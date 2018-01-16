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Происшествия
 16.01.2018 16:48

Жительница Волгоградской области спьяну "заминировала" автовокзал

Женщину, заявившую о минировании автовокзале в Жирновском районе, задержали полицейские. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МВД. Накануне по номеру «112» позвонила не назвавшая себя женщина  и сообщила о заложенной в общественном месте бомбе. В результате были эвакуированы 30 человек. Правоохранители со служебными собакам обследовали  здание автовокзала и прилегающую территорию. Угроз обнаружено не было. После этого начались поиски неизвестной "благодетельницы". Ею оказалась 48-летняя местная жительница, которая звонила по "телефону спасения" после принятия алкоголя. Что именно побудило ее устроить переполох,  выяснит следствие. Но уже известно, что за выходку ей может грозить полумиллионный штраф или до трех лет  принудительных работ.

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Аналитика 16.01.2018 20:06

Смотрите сегодня в программе: в городе-герое Волгограде идут последние приготовления к масштабному празднованию 75-й годовщины победы в Сталинградской битве. Жители волгоградского микрорайона «7 ветров» нашли союзника в лице ГИБДД: горожане хотят добиться установки светофора на опасном перекрестке. Попутчик с «белой смертью»: наркодилер с грузом героина в качестве пассажира микроавтобуса пытался добраться в Волгоград. Волгоградские спасатели и медики готовятся дежурить у купелей: в день православного праздника Крещения намечаются традиционные купания. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00...
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Политика 16.01.2018 18:08

Депутат-"фантом" Волгоградской гордумы отказался от участия в президентских выборах Депутат городской Думы Волгограда Олег Булаев, выдвинутый в кандидаты в президенты РФ "Коммунистической партией социальной справедливости" (КПСС), решил не идти на выборы, чтобы не дробить электорат коммунистов. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сегодня сообщает РИА "Новости". "Мы долго обсуждали, дискутировали и приняли решение не выдвигать мою кандидатуру в связи с тем, чтобы не дробить коммунистический электорат. Я снимаю свою кандидатуру (с выборов)",- сказал Булаев на заседании ЦИК перед рассмотрением вопроса о регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам. Как ранее сообщало ИА "Высота 102", Олег Булаев прошел в Волгоградскую городскую думу в сентябре 2013 года...
Прочитана: 1176 раз
Общество 16.01.2018 17:26

Заместителя руководителя СУ СКР по Волгоградской области проводили на пенсию На заслуженный отдых проводили сегодня коллеги заместителя руководителя регионального управления СКР полковника юстиции Армена Аревшатовича Енокяна. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая. На этой должности он проработал с 2007 года, а всего в органах юстиции - более 20 лет.  За свой профессионализм и безупречную службу его не раз награждали. Так в 2006 году Приказом Генерального прокурора Армену Енокяну вручили именное огнестрельное оружие, в 2008 году председателем Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации награжден медалью "За безупречную службу" III степени, в 2009 году - нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры...
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Происшествия 16.01.2018 16:55

С травмой спины доставлен в больницу 46-летний мужчина из салона автобуса №65. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах региона, происшествие случилось на улице Рабоче-Крестьянской в Ворошиловском районе Волгограда. Пассажир упал, когда автобус резко затормозил. Выясняются обстоятельства произошедшего. Напомним, в этом году это уже не первый случай получения травм пассажирами в салонах городских автобусов.  
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Экология 16.01.2018 16:40

Волгоградская компания будет делать товары из мусора Группа компаний "Чистый город" планирует открыть производство товаров из вторичного сырья на базе федерального экотехнопарка. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГК "Чистый город", на территории РФ - это первый подобный масштабный проект по вовлечению отходов во вторичный оборот. Производство представляет собой модель замкнутого цикла по "превращению" мусора в товары для жилищно-коммунальной, сельскохозяйственной, дорожной и строительной сфер. Объем инвестиций в новое производство - более 10 млрд рублей. Будет создано более тысячи новых рабочих мест.  Планируется выпускать до 400 тысяч тонн продукции в год. Из полимеров здесь будут делать геосетки и георешетки, пластиковые трубы и тару, из...
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Телеком 16.01.2018 16:35

«МегаФон» поможет установить «Родительский контроль» за чадами Согласно исследованию Google, российская молодежь от 13 до 24 лет — это первое цифровое поколение, взрослеющее в окружении технологий. Они проводят в сети значительно больше времени, привыкли к неограниченному доступу к информации с любого устройства и в любой ситуации, поэтому их постоянным спутником является смартфон. Для безопасности детей «МегаФон» запустил услугу «Родительский контроль», которая позволяет смотреть на карте, где находится ребенок, следить за балансом телефона ребенка и пополнять его при необходимости, а также блокировать доступ к неподходящим для детей сайтам, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Для использования услуги нужно авторизоваться на сайте «Родительского контроля» и создать профиль...
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Культура 16.01.2018 16:34 (Обновлено: 16.01.2018 16:51)

В Волгограде на деньги Минкульта РФ снимают документальный фильм о «Старой Сарепте» Сегодня в Волгограде по заказу Министерства культуры РФ приступили к съемкам документально-постановочного фильма об истории поселения гернгутеров в Сарепте. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Кино можно будет увидеть на федеральных телеканалах.  Съемки ведутся на территории музея-заповедника «Старая Сарепта». В пресс-службе администрации области пояснили, что фильм снимает кинокомпания из Санкт-Петербурга «Урсус-фильм», которая занимается производством игровых и неигровых картин различных жанров. Режиссёр — Ирина Гришина, продюсер – актер Александр Тютрюмов. Художником-постановщиком стал волгоградец — старший преподаватель кафедры режиссуры Волгоградского института искусств и культуры Борис Полоутенков. В качестве одного из актеров  неожиданно для общественности выступил депутат Волгоградской областной...
Прочитана: 3412 раз
Общество 16.01.2018 16:14 (Обновлено: 16.01.2018 16:14)

Полсотни камер  видеонаблюдения были заменены в минувшем году в Волгограде на современные, имеющие более широкие возможности.  Как сообщает ИА "Высота 102",  об этом было заявлено сегодня на заседании оперативного штаба по профилактике правонарушений, состоявшимся  в региональном главке МВД. Новая техника и специальное программное обеспечение позволяют не только наблюдать за происходящим на улицах города, но и отслеживать конкретных людей и предметы, “вычислять” в общем потоке автомобили по номерам, обнаруживать  пересечение границ контролируемой территории, следить за оставленными предметами, а также  анализировать события, связанные с перемещением людей или предметов.   Сейчас завершается установка  группировки из более чем 130  камер видеонаблюдения на маршрутах движения зрителей...
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Общество 16.01.2018 15:00

Губернатор предлагает сделать 2 февраля выходным днем в Волгоградской областиДень разгрома фашистских войск под Сталинградом может стать выходным днем в Волгоградской области. Такую законодательную инициативу сегодня на заседании оргкомитета по подготовке к 75-ой годовщине окончания битвы озвучил губернатор Андрей Бочаров, сообщает ИА "Высота 102". Об этом глава региона заявил во второй,  закрытой для СМИ части совещания. Данное предложение будет оформлено как законодательная инициатива и внесено в Волгоградскую областную думу. В случае принятия закона работающие жители Волгоградской области получат в феврале вдобавок к уже существующему празднику  - 23 февраля - еще один день, свободный от работы - 2 февраля. Успеют ли региональные парламентарии оперативно рассмотреть законодательную идею главы региона до...
Прочитана: 7017 раз
Происшествия 16.01.2018 14:54 (Обновлено: 16.01.2018 17:55)

"Новогодние" приключения двух подруг в парке Волгоградской области потянули на статью о вандализме Против двух девушек, разбивших бетонные вазоны в парка культуры и отдыха "Конёк-Горбунок" в Серафимовиче, могут возбудить уголовное дело по статье "Вандализм". Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, в ночь на 15 января две девушки, 25 и 17 лет, выпив, пошли в парк. Там им приглянулись елочные украшения. Но снять понравившиеся шарики с дерева им не удалось - те находились  слишком высоко. Тогда местные жительницы решили сорвать злость на парковом инвентаре. Они разбили три вазона, в которых в теплое время года высаживаются цветы. Ущерб от их "шалости" превысил 25 тысяч рублей. Сейчас решается вопрос о возбуждении...
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Расследования 16.01.2018 14:24

К двум годам колонии общего режима приговорили жителя Волжского Дмитрия Титова, выстрелившего в лицо полицейскому из газового пистолета. Как сообщила ИА  “Высота 102” старший  помощник  прокурора  Волгоградской  области Оксана  Черединина, инцидент произошел 23 августа минувшего года.  Севший за руль пьяным волжанин был остановлен инспекторами ГИБДД. Для составления протокола нарушителя отвели в полицейскую машину. Уже сидя в авто стражей порядка, он выхватил газовый пистолет и выстрелил в лицо одному из инспекторов. Его напарник успел выбить пистолет из рук злоумышленника, прежде чем Титов начал стрелять и в него.  Задержанный  признал свою вину. Титова взяли под стражу в зале суда.  Отметим, что приговор...
Прочитана: 1792 раз
Общество 16.01.2018 14:20 (Обновлено: 16.01.2018 14:20)

Тридцать женщин, живущих в Волгограде и области, пополнили в минувшем году ряды Вооруженных Сил страны. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Южного военного округа, новобранцы успешно прошли курсы интенсивной подготовки и уже приступили к службе в воинских частях по всему ЮВО. В основном представительницы прекрасного пола отправились в подразделения связи и медицины. Отметим, что всего в 2017 году на службу по контракту устроились около полутора тысяч волгоградцев.   
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Культура 16.01.2018 14:11 (Обновлено: 16.01.2018 14:18)

В КСП Волгоградской области хотят продолжить оптимизацию учреждений культуры Предложение о присоединении к ГБУК «Волгоградская областная филармония» ансамбля российского казачества высказали аудиторы контрольно-счетной палаты Волгоградской области после финансовой  проверки ряда бюджетных  учреждений  региона. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на отчет, причиной для этого стала низкая востребованность ГНТБУК «Ансамбль Российского Казачества», известного больше как "Казачий курень". Так, при норме 190 выступлений и концертов ансамбля в год в 2016 году было проведено всего 57 концертов, то есть всего 30%. При этом учреждение культуры тратит немалые бюджетные средства в том числе на аренду площадей. По подсчетам аудиторов  единица государственной услуги, предоставляемой ансамблем, составляет более 900 рублей, что намного...
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Общество 16.01.2018 13:05

В Волгограде подрядчика-"двоечника" возвращают на Комсомольский путепровод Бывший исполнитель ремонтных работ на Комсомольском путепроводе обязан будет устранить недостатки в укладке дорожного полотна на мосту. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, фирма «Аваль-Строй» должна будет выполнить гарантийный ремонт, несмотря на то, что контракт с компанией был расторгнут, а фирма была внесена в реестр недобросовестных исполнителей.  В противном случае администрация Волгограда намерена обратиться в суд с такими требованиями. В рамках текущей работы по контролю качества дорожного покрытия МУ «Комдорстрой» в конце 2017 года провело проверку на Комсомольском путепроводе, в ходе которой была выявлена колейность, достигающая 16 мм на отдельных участках. Тогда же в адрес ООО «Аваль-Строй» направлено...
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От Сталинграда - до Великой Победы 16.01.2018 12:48

В Волгоградской области власти отчитались о подготовке к юбилею победы в Сталинградской битве Подготовка к празднованию 75-летия победы в Сталинградской битве вступила в завершающую стадию. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", сегодня было объявлено на заседании организационного комитета по подготовке к празднованию юбилейной даты. Мероприятие прошло под председательством губернатора Андрея Бочарова. По его словам, в день 75-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, 2 февраля, город-герой ожидает много гостей из российских городов и стран ближнего и дальнего зарубежья. Сегодня в городе-герое Волгограде и районах области почти все готово для проведения торжеств на самом высоком уровне. Эта дата, напомнил губернатор, будет масштабно праздноваться не только в Волгоградской области, но...
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