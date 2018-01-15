



Личность неизвестного мужчины, тело которого нашли в сентябре минувшего года в пойме реки Царицы, устанавливают следователи отдела СУ СКР по Центральному району, об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая. Причиной смерти стало, скорее всего, самоубийство. Возраст погибшего около 50 лет, правильного и пропорционального телосложения, рост 179 см, физически развит. Цвет волос предположительно русый, длиной около 1,5 см.

Был одет в темную футболку темной с надписью оранжевого цвета «SOULFLY», под которой находился рисунок желто-коричневого цвета в виде шара, а под ним черная надпись «Conquer» на фоне прямоугольного рисунка и рамки оранжевого цвета, на задней поверхности футболки аналогичный рисунок. Рядом с телом находились брюки из брезентового материала камуфляжной расцветки черного и зеленого цветов, кеды синего цвета.

Особые приметы: сросшийся вдавленный перелом черепа (травма была прижизненной, возможно, проводилась трепанация черепа), татуировка синего цвета в виде волнистых параллельных линий на правом запястье с переходом на кисть, татуировка на левом плече в виде головы дракона.

Следственные органы обращаются ко всем, кто опознал мужчину, с просьбой сообщить имеющуюся информацию по телефонам: (8442) 33-86-94, 8-937-567-84-29 (заместитель руководителя следственного отдела по Центральному району Суров Владимир Владимирович).