|Происшествия
|15.01.2018 09:28
В Волгограде ищут похитителя "айфонов" из салона связи
В областном центре ищут злоумышленника, ограбившего салон сотовой связи. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по региону, нападение на торговую точку в Кировском районе по ул.64-й Армии, 26"г", было совершено накануне вечером. Преступник ворвался в салон и угрожая продавцам предметом, похожим на пистолет, похитил четыре "IPhone" моделей "6", "6-S", "8" и "Х".
По подозрению в совершении разбойного нападения полицейские ищут молодого человека. Его приметы: на вид 20-25 лет, среднего роста, среднего телосложения. Одет: толстовка темно-синего цвета, серые кроссовки с белыми полосками, серые джинсы, черная болоньевая куртка, на голове шапка, шарф темного цвета, закрывающий лицо.
Всем, кому что-либо известно о нахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: Отдел полиции №7 (Кировский район) 45-07-87, 45-10-46, Управление МВД России по г. Волгограду – 93-01-11 или 02.
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Новый год по восточному календарю будет годом Собаки. Перед праздником съемочная группа ИА «Высота 102» побывала в гостях у питомцев...
|Общество
|15.01.2018 11:16
Девятиэтажное здание бизнес-центра в Волгограде застраховали на 121 миллион рублей от природных катаклизмов и противоправных действий. Как сообщили ИА "Высота 102" в компании "Росгосстрах", современный бизнес-центр площадью более 5273 кв.м. категории В+ застрахован от пожаров, ударов молнии, стихийных бедствий, повреждения водой и противоправных действий третьих лиц. Собственник центра, по данным страховщиков, ежегодно, таким образом, защищает свой бизнес от неблагоприятных событий и непредвиденных финансовых затрат.
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|Политика
|15.01.2018 11:04
В списке к реализации имущества депутата-банкрота Ольги Толоконниковой оказался единственный объект. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные арбитражного суда Волгоградской области, признанная 12 января несостоятельной народная избранница оповестила суд о наличии у нее квартиры в 14-этажном доме по проспекту Ленина. Многоэтажка располагается в районе ЦПКиО и на сайтах объявлений о продаже квартир значится как «престижная». Всего в одной остановке от этого дома находится стадион «Волгоград Арена». Однокомнатные квартиры в этом строении, если верить все тем же сайтам объявлений, в настоящее время оцениваются примерно в 3 млн рублей. Какова площадь квартиры Толоконниковой – в решении арбитражного суда не...
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|Общество
|15.01.2018 10:49
Решением Тракторозаводского районного суда Волгограда с жителя города в пользу центра занятости взысканы бюджетные средства по договору о предоставлении финансовой помощи на организацию предпринимательской деятельности в размере 60550 рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, также ответчик должен оплатить и неустойку за просрочку возврата финансовой помощи. Денежные средства на организацию бизнеса центр занятости перечислил мужчине в марте прошлого года. А летом по соглашению сторон договор был расторгнут, так как получатель финансовой помощи не отчитался о целевом использовании субсидии. По условиям договора деньги неудачливый предприниматель должен был вернуть до 1 августа, однако этого так и не сделал....
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|Происшествия
|15.01.2018 09:49
В коматозном состоянии доставили в больницу водителя перевернувшейся в Волжском "Лады Гранта". Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, 38-летний мужчина пострадал в результате ДТП, произошедшем накануне вечером в Волжском на улице Кошевого. По имеющимся данным, водитель не справился с управлением и его легковое авто опрокинулось. Волжанин получил травмы, которые привели к коме.
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|Общество
|15.01.2018 06:54
Более 602 тысяч рублей по решению суда комитету транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области предстоит выплатить ЗАО "Дорис" за ремонт автомобильной дороги и моста в Быковском районе. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на арбитраж, контракт на сумму более 10 миллионов рублей был заключен в июле 2016 года. Подрядчик должен был в срок до 30 ноября 2016 года выполнить капительный ремонт 9 км автомобильной дороги "Быково – Каспийское – Эльтон – Отгонный", включающей мост через канал Большой оросительной системы. Однако сроки были нарушены, поэтому заказчик наложил штрафные санкции в размере более 800 тысяч рублей. ЗАО "Дорис" обратилось в суд,...
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|Происшествия
|14.01.2018 19:54
Трупы двоих мужчин, одному из которых - 17-18 лет, обнаружены сегодня в гараже на территории Советского района Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», ЧП произошло в ГСК «Куйбышевец», расположенном на улице 25 лет Октября вблизи микрорайона Тулака. Личность второго погибшего уточняется. Причина смерти обоих – отравление угарным газом.
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|Культура
|14.01.2018 19:34
Вееры, перчатки, воздушные и меховые накидки, локоны и прически элегантных дам, фраки и костюмы кавалеров, шуршание бальных платьев, сияние люстр – все это можно было увидеть сегодня на «Русском балу», который прошел в ДК «ВГС» Волжского Волгоградской области. Сюда пришли те, кому дороги традиции русской интеллигенции, чтобы продемонстрировать и своими нарядами, а главное, манерами, что русская история для них – это не пустой звук. Дети, кадеты, дамы и мужчины самых разных возрастов танцевали полонез, вальс, а в фойе ДК «ВГС» играл струнный квартет. На «Русский бал» могли прийти все желающие, главное условие – это дресс-код: без вечерних платьев и классических...
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|Культура
|14.01.2018 19:21
Экспертная комиссия, в состав которой вошли трое государственных экспертов из Астрахани, дала положительное заключение на перепланировку и проведение ремонтных работ в цокольном этаже здания объекта культурного наследия, что на улице Ленина,9. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ. Напомним, что масштабный ремонт, который начался в историческом здании еще в июле прошлого года и сопровождался сносом несущих стен, взволновал волгоградцев. Тогда в подтверждении своих слов они прислали в редакцию фотографии. На них видно, что стены действительно снесены, а потолки поддерживаются железными подпорками. Жители утверждали, что стройка незаконная, так как разрешительных документов у...
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|Политика
|14.01.2018 15:26
Сегодня в Волгограде, как и по всей стране, в общественной приемной лидера «Единой России» проходит единый день сбора подписей за выдвижение Владимира Путина на выборы президента. Об этом сообщает ИА «Высота 102». В самой партии подчеркивают, что организацией сбора подписей не занимаются, а только предоставляют для этого дополнительную площадку. Об этом, в частности, на днях шла речь на расширенном заседании президиума реготделения партии. Многие на эту новость откликнулись - десятки людей в воскресный морозный и солнечный день пришли в местную приемную Дмитрия Медведева. Среди тех, кто откликнулся - простые волгоградцы, общественники и политики. За ходом сбора подписей пронаблюдал...
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|Общество
|14.01.2018 14:28
Лестничные сходы на Комсомольском путепроводе по-прежнему не заработали. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», практически готовы лишь два пролета на одной стороне путепровода: здесь рабочие сваривают последние части ограждения. А вот на другой стороне к установке решеток еще и не приступали, здесь пока можно увидеть «голые» лестницы. На самом мосту практически готово ограждение, закрывающее пешеходов от летящей из-под колес машин грязи. Однако волгоградцы признались, что не дождутся, когда будут открыты лестничные сходы, которые позволят спуститься с моста к железнодорожному вокзалу. Напомним, работы на Комсомольском путепроводе, согласно условиям контракта, должны были закончить к 1 декабря 2017 года....
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|Спорт
|14.01.2018 11:58
Впечатлениями от изучения информации, содержащейся на сайте администрации региона с редакцией ИА «Высота 102» поделились иногородние читатели. Они обратили внимание на тот факт, что в рубрике «Путеводитель по Волгоградской области» среди мест для активного отдыха и занятий спортом Волгограда значится Центральный стадион, который был построен в 1962 году и «в основном используется для проведения матчей с участием футбольного клуба «Ротор». Последний раз текст обновлялся 07.12.2016 года. Тогда, по - видимому, специалистам, отвечающим за наполнение официального ресурса, ничего не было известно о том, что снос Центрального стадиона был фактически завершен в 2014 году – спортивный объект перестал существовать. А в...
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|Происшествия
|14.01.2018 11:07 (Обновлено: 14.01.2018 11:09)
Пожар, вспыхнувший в поселке Нариман Светлоярского района, лишил фермера зимнего запаса корма для скота. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сигнал о возгорании поступил вечером, в начале десятого. Расчеты пожарно-спасательной части №55 боролись с огнем до половины первого ночи. Тем не менее стихия уничтожила около 40 тонн заготовленного на зиму сена. К счастью, от огня никто не пострадал. Причину пожара выясняют специалисты.
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|Общество
|14.01.2018 10:45
В непростых природных условиях придется заниматься сегодня своим любимым делом поклонникам велосипедного вида спорта, которых пригласили принять участие в зимнем велопараде, организованным администрацией Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, сбор велосипедистов начнется в 12-00 около Царицынской оперы, начало старта – в 13-00. Колонна любителей-велосипедистов проедет до центра города. Цель мероприятия – пропаганда здорового образа жизни, которому, судя по сегодняшним морозам, никакие природные сюрпризы не страшны. Напомним, велопарад проводится в Волгограде уже второй раз, в прошлом году в нем приняли участие около 200 человек.
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|Расследования
|14.01.2018 09:21
Четверых из пяти человек, обвиняемых в шести разбойных нападениях, будут судить присяжные заседатели. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Волгоградского областного суда, первое заседание состоится в конце января. По версии следствия, Георгий Чарквиани, Сергей Корякин, Владимир Раклов, Александр Сарайкин и Дмитрий Садыков создали банду, которая нападала на ломбарды и магазины сети "Радеж", "Покупочка", "Магнит", а также на простых горожан. Преступная группа действовала с февраля 2015 по июль 2016 года. Злоумышленники заранее выслеживали жертву и готовили пути отхода, вооружались и подыскивали способ нападения или проникновения в помещения. Свои лица прятали под масками, использовали для маскировки капюшоны курток и...
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|Общество
|14.01.2018 07:20
Очередные изменения в правила землепользования и застройки территории Волгограда готовят в администрации города. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект, подготовленный в мэрии, в частности, планируется изменить назначение участка площадью почти 9 тыс. кв. м. на ул. Огарева, 1а с зоны парков, скверов, садов и бульваров на зону застройки объектами общественно-делового и жилого назначения на территории исторического центра Волгограда. С соответствующим обращением выступило ООО «Приоритет», говорится в постановлении. Также будет решаться вопрос и об организации жилой застройки в Кировском районе Волгограда: участок площадью в 800 кв.м. по переулку Южнобережный,15г планируется перевести с зоны парков, скверов, садов и бульваров...
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15 января 11:04
15 января 09:28
В Волгограде ищут похитителя "айфонов" из салона связи 7
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13 января 16:08
13 января 15:33
Происшествия
15 января 09:28
В Волгограде ищут похитителя "айфонов" из салона связи 7
14 января 19:54
14 января 19:49
14 января 11:07
12 января 10:17
11 января 17:59
11 января 14:38
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