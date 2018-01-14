В Волгограде ищут похитителя "айфонов" из салона связи





В областном центре ищут злоумышленника, ограбившего салон сотовой связи. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по региону, нападение на торговую точку в Кировском районе по ул.64-й Армии, 26"г", было совершено накануне вечером. Преступник ворвался в салон и угрожая продавцам предметом, похожим на пистолет, похитил четыре "IPhone" моделей "6", "6-S", "8" и "Х".

По подозрению в совершении разбойного нападения полицейские ищут молодого человека. Его приметы: на вид 20-25 лет, среднего роста, среднего телосложения. Одет: толстовка темно-синего цвета, серые кроссовки с белыми полосками, серые джинсы, черная болоньевая куртка, на голове шапка, шарф темного цвета, закрывающий лицо.

Всем, кому что-либо известно о нахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: Отдел полиции №7 (Кировский район) 45-07-87, 45-10-46, Управление МВД России по г. Волгограду – 93-01-11 или 02.