|Происшествия
|14.01.2018 11:07(Обновлено: 14.01.2018 11:09)
В Волгоградской области огонь лишил фермера 40 тонн сена
Пожар, вспыхнувший в поселке Нариман Светлоярского района, лишил фермера зимнего запаса корма для скота. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сигнал о возгорании поступил вечером, в начале десятого. Расчеты пожарно-спасательной части №55 боролись с огнем до половины первого ночи. Тем не менее стихия уничтожила около 40 тонн заготовленного на зиму сена. К счастью, от огня никто не пострадал. Причину пожара выясняют специалисты.
«Победный 43-й»: Новый год в Сталинграде 75 лет назад советские солдаты встречали по-особенному
Главный редактор ИА "Высота 102" Сергей Трофимов: С пожеланиями к друзьям, злопыхателям и форумчанам
Щенячий восторг: самые крутые собаки Волгограда встречают свой год
Новый 1943 год советские солдаты в Сталинграде встречали с особым чувством. Они еще не знали, что...
Уважаемые волгоградцы, читатели и зрители ИА «Высота 102»! ...
Новый год по восточному календарю будет годом Собаки. Перед праздником съемочная группа ИА «Высота 102» побывала в гостях у питомцев...
|Общество
|14.01.2018 14:28
Лестничные сходы на Комсомольском путепроводе по-прежнему не заработали. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», практически готовы лишь два пролета на одной стороне путепровода: здесь рабочие сваривают последние части ограждения. А вот на другой стороне к установке решеток еще и не приступали, здесь пока можно увидеть «голые» лестницы. На самом мосту практически готово ограждение, закрывающее пешеходов от летящей из-под колес машин грязи. Однако волгоградцы признались, что не дождутся, когда будут открыты лестничные сходы, которые позволят спуститься с моста к железнодорожному вокзалу. Напомним, работы на Комсомольском путепроводе, согласно условиям контракта, должны были закончить к 1 декабря 2017 года....
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|Спорт
|14.01.2018 11:58
Впечатлениями от изучения информации, содержащейся на сайте администрации региона с редакцией ИА «Высота 102» поделились иногородние читатели. Они обратили внимание на тот факт, что в рубрике «Путеводитель по Волгоградской области» среди мест для активного отдыха и занятий спортом Волгограда значится Центральный стадион, который был построен в 1962 году и «в основном используется для проведения матчей с участием футбольного клуба «Ротор». Последний раз текст обновлялся 07.12.2016 года. Тогда, по - видимому, специалистам, отвечающим за наполнение официального ресурса, ничего не было известно о том, что снос Центрального стадиона был фактически завершен в 2014 году – спортивный объект перестал существовать. А в...
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|Общество
|14.01.2018 10:45
В непростых природных условиях придется заниматься сегодня своим любимым делом поклонникам велосипедного вида спорта, которых пригласили принять участие в зимнем велопараде, организованным администрацией Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, сбор велосипедистов начнется в 12-00 около Царицынской оперы, начало старта – в 13-00. Колонна любителей-велосипедистов проедет до центра города. Цель мероприятия – пропаганда здорового образа жизни, которому, судя по сегодняшним морозам, никакие природные сюрпризы не страшны. Напомним, велопарад проводится в Волгограде уже второй раз, в прошлом году в нем приняли участие около 200 человек.
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|Происшествия
|14.01.2018 10:38
Девочка-подросток пострадала в аварии под Камышином. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, ДТП произошло на 8/160 километре дороги “Камышин-Жирновск-Калининск”. 76-летний водитель “Toyota ist 2”, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил “Daewoo Nexia”, у водителя которой было преимущество в движении. При столкновении получила травмы 15-летняя пассажирка корейской легковушки. Пострадавшая госпитализирована.
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|Расследования
|14.01.2018 09:21
Четверых из пяти человек, обвиняемых в шести разбойных нападениях, будут судить присяжные заседатели. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Волгоградского областного суда, первое заседание состоится в конце января. По версии следствия, Георгий Чарквиани, Сергей Корякин, Владимир Раклов, Александр Сарайкин и Дмитрий Садыков создали банду, которая нападала на ломбарды и магазины сети "Радеж", "Покупочка", "Магнит", а также на простых горожан. Преступная группа действовала с февраля 2015 по июль 2016 года. Злоумышленники заранее выслеживали жертву и готовили пути отхода, вооружались и подыскивали способ нападения или проникновения в помещения. Свои лица прятали под масками, использовали для маскировки капюшоны курток и...
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|Общество
|14.01.2018 07:20
Очередные изменения в правила землепользования и застройки территории Волгограда готовят в администрации города. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект, подготовленный в мэрии, в частности, планируется изменить назначение участка площадью почти 9 тыс. кв. м. на ул. Огарева, 1а с зоны парков, скверов, садов и бульваров на зону застройки объектами общественно-делового и жилого назначения на территории исторического центра Волгограда. С соответствующим обращением выступило ООО «Приоритет», говорится в постановлении. Также будет решаться вопрос и об организации жилой застройки в Кировском районе Волгограда: участок площадью в 800 кв.м. по переулку Южнобережный,15г планируется перевести с зоны парков, скверов, садов и бульваров...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|13.01.2018 19:07
В Москве, в издательстве «Молодая гвардия», в популярной и престижной серии «Жизнь замечательных людей», вышла книга, посвященная 75-летию победы под Сталинградом - «Герои Сталинградской битвы». Ее авторы, как сообщает ИА «Высота 102», - Илья Родимцев, сын дважды Героя Советского Союза генерала Александра Родимцева и Светлана Аргасцева, заведующая отделом экспозиционно-выставочной работы музея-панорамы «Сталинградская битва». Книга написана по заказу редакции к юбилею Сталинградской битвы и включает в себя семь очерков о прославленных советских военачальниках и бойцах...
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|Общество
|13.01.2018 16:08
Сотрудники управления Росгвардии по Волгоградской области с любовью и юмором рассказали о жизни четвероногих питомцев, которые, в общем-то, повторяют жизненный путь своих хозяев: это обучение, работа, а потом – заслуженный отдых. Как правильно воспитать служебных собак, какие способности и таланты они демонстрируют и чем они занимаются, когда честно отработают трудовой стаж – смотрите в видеорепортаже Росгвардии. Ведь и в канун празднования Старого нового года мы по-прежнему будем вспоминать о главном символе 2018 года - собаках.
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|Общество
|13.01.2018 15:33
Ледовая площадка в центре Волгограда сегодня начала работать, сообщает ИА «Высота 102». Новый каток в городском саду, расположенный рядом с колесом обозрения, никак не удавалось запустить из-за капризов погоды и особенностей рельефа территории - для комфортного и безопасного катания нужно было подготовить толстый слой льда. На сегодняшний день заливка и выравнивание ледового покрытия почти завершены, неподготовленные участки пока закрыты для посетителей.
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|Расследования
|13.01.2018 13:10 (Обновлено: 13.01.2018 14:06)
В Волгоградской области 5 человек обвиняют в бандитизме, нападении на 31 ювелирный салон и ранении полицейского
Уголовное дело по статье "бандитизм" возбуждено в отношении 5 человек, которые совершали вооруженные нападения на ювелирные салоны, а летом прошлого года в результате погони в Волгоградской области ранили сотрудника полиции. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сегодня сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, уголовное дело по ч.2 ст. 209 УК РФ ("Бандитизм") возбуждено Главным следственным управлением ГУ МВД России по Волгоградской области. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Члены банды также обвиняются и по другим статьям УК РФ: разбой, незаконное хранение оружия, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. На счету банды, по данным...
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|Происшествия
|13.01.2018 12:30
Один человек, по предварительным данным, пострадал в аварии в Центральном районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, на проспекте имени Ленина, рядом со съездом с Комсомольского путепровода, сегодня днем столкнулись "KIA Sportage" и "Москвич 412". Травмы получил 19-летний водитель отечественного авто. Пострадавший госпитализирован. Сейчас устанавливаются обстоятельства инцидента.
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|Происшествия
|13.01.2018 09:47
Пешеход погиб от наезда двух машин в Волжском. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, трагедия произошла на улице Заволжской накануне вечером. Неизвестный водитель сбив 64-летнего пешехода, который шел по дороге, скрылся с места происшествия. Удар отбросил мужчину под колеса другого автомобиля - “ВАЗ-21099”. От полученных травм пострадавший погиб. Сейчас полицейские ищут водителя-беглеца.
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|Выборы
|13.01.2018 09:08
Коммунистическая партия социальной справедливости выдвинула в президенты РФ депутата Волгоградской городской думы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт ЦИК РФ, политическое объединение на предстоящих выборах видит своим кандидатом Олега Булаева. Документы о выдвижении этого кандидата от КПСС накануне были приняты Центризбиркомом. 12 января, отметим, истек срок для выдвижения на выборы главы государства. Олег Булаев прошел в Волгоградскую городскую думу в сентябре 2013 года по списку КПСС. Однако на думских заседаниях этого нардепа за истекшие четыре года из его коллег едва ли кто-то видел. В Волгограде Булаев не проживает. За 2016 год он задекларировал доход в сумме...
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|Общество
|13.01.2018 08:48
Активисты ОНФ просят комитет транспорта Волгоградской области устранить недоделки на новых дорожных объектах
Волгоградские активисты Общероссийского народного фронта инициировали обращение в комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области о необходимости проведения в кратчайшие сроки проверки мостового перехода через Ахтубу на предмет соответствия нормам безопасности системы организации дорожного движения. Кроме того, они просят обеспечить участок трассы над проспектом Ленина в городе Волжский необходимыми стационарными барьерными ограждениями и временными знаками для корректной организации двустороннего движения. Как сообщили ИА «Высота 102» в реготделении ОНФ, в адрес волгоградских активистов проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» поступают сигналы граждан об имеющихся недостатках на этих дорогах. ...
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|Культура
|13.01.2018 06:51
Один из главных православных праздников - Крещение Господне, - начнется в Волгограде 19 января с крестного хода от храма Иоанна Предтечи к нижней террасе Центральной набережной, где будет отслужен водосвятный молебен. Как сообщили Иа «Высота 102» в волгоградской епархии, воду в Волге освятит митрополит Волгоградский и Камышинский Герман. После этого все желающие смогут, помолившись, набрать ее или даже окунуться в Иордань. На набережной для желающих окунуться в крещенскую прорубь сотрудники МЧС установят специальную деревянную купель с оборудованными к ней подходами. Рядом разместятся натопленные палатки, где можно будет переодеться и согреться...
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14 января 14:28
14 января 11:58
14 января 11:07
В Волгоградской области огонь лишил фермера 40 тонн сена
14 января 10:45
14 января 07:20
13 января 16:08
13 января 15:33
13 января 13:10
13 января 08:48
12 января 20:00
Происшествия
14 января 11:07
В Волгоградской области огонь лишил фермера 40 тонн сена
12 января 10:17
11 января 17:59
11 января 14:38
11 января 11:21
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