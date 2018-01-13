В Волгоградской области огонь лишил фермера 40 тонн сена

Лестничные сходы на Комсомольском путепроводе по-прежнему не заработали. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», практически готовы лишь два пролета на одной стороне путепровода: здесь рабочие сваривают последние части ограждения. А вот на другой стороне к установке решеток еще и не приступали, здесь пока можно увидеть «голые» лестницы. На самом мосту практически готово ограждение, закрывающее пешеходов от летящей из-под колес машин грязи. Однако волгоградцы признались, что не дождутся, когда будут открыты лестничные сходы, которые позволят спуститься с моста к железнодорожному вокзалу. Напомним, работы на Комсомольском путепроводе, согласно условиям контракта, должны были закончить к 1 декабря 2017 года....