Пользовательское соглашение | Реклама на сайте
Происшествия
 14.01.2018 11:07(Обновлено: 14.01.2018 11:09)

В Волгоградской области огонь лишил фермера 40 тонн сена

Пожар, вспыхнувший в поселке Нариман Светлоярского района, лишил фермера зимнего запаса корма для скота. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сигнал о возгорании поступил вечером, в начале десятого. Расчеты пожарно-спасательной части №55 боролись с огнем до половины первого ночи. Тем не менее стихия уничтожила около 40 тонн заготовленного на зиму сена. К счастью, от огня никто не пострадал. Причину пожара выясняют специалисты.

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Реклама
           
 
 
Главные новости недели

В Волгоградском ботаническом саду лето побеждает зиму«Не узнаю вас в гриме»: у волгоградских политиков обнаружились звездные двойникиКриминальное чтиво: Громкие задержания и скандальные процессы в Волгоградской области в 2017 году«Прошлогодний салат»: с приветом из 2017 года!ALT: Собачий рай: Волгоградские политики - о своих лохматых и хвостатых питомцах
 
Актуальные интервью и комментарии

«Победный 43-й»: Новый год в Сталинграде 75 лет назад советские солдаты встречали по-особенному

Главный редактор ИА "Высота 102" Сергей Трофимов: С пожеланиями к друзьям, злопыхателям и форумчанам

Щенячий восторг: самые крутые собаки Волгограда встречают свой год

Новый 1943 год советские солдаты в Сталинграде встречали с особым чувством. Они еще не знали, что...

Уважаемые волгоградцы, читатели и зрители ИА «Высота 102»!  ...

Новый год по восточному календарю будет годом Собаки. Перед праздником  съемочная группа  ИА «Высота 102»  побывала в гостях у питомцев...

Общество 14.01.2018 14:28

На Комсомольском путепроводе в Волгограде установили ограждение на двух лестничных сходах Лестничные сходы на Комсомольском путепроводе по-прежнему не заработали. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», практически готовы лишь два пролета на одной стороне путепровода: здесь рабочие сваривают последние части ограждения. А вот на другой стороне к установке решеток еще и не приступали, здесь пока можно увидеть «голые» лестницы. На самом мосту практически готово ограждение, закрывающее пешеходов от летящей из-под колес машин грязи. Однако волгоградцы признались, что не дождутся, когда будут открыты лестничные сходы, которые позволят спуститься с моста к железнодорожному вокзалу. Напомним, работы на Комсомольском путепроводе, согласно условиям контракта, должны были закончить к 1 декабря 2017 года....
Прочитана: 47 раз
Спорт 14.01.2018 11:58

По версии сайта администрации региона в Волгограде до сих пор существует старый Центральный стадион Впечатлениями от изучения информации, содержащейся на сайте администрации региона с редакцией ИА «Высота 102» поделились иногородние читатели. Они обратили внимание на тот факт, что в рубрике «Путеводитель по Волгоградской области» среди мест для активного отдыха и занятий спортом Волгограда значится Центральный стадион, который был построен в 1962 году и «в основном используется для проведения матчей с участием футбольного клуба «Ротор». Последний раз текст обновлялся 07.12.2016 года. Тогда, по - видимому, специалистам, отвечающим за наполнение официального ресурса, ничего не было известно о том, что снос Центрального стадиона был фактически завершен в 2014 году – спортивный объект перестал существовать. А в...
Прочитана: 4515 раз
Общество 14.01.2018 10:45

В непростых природных условиях придется заниматься сегодня своим любимым делом поклонникам велосипедного  вида спорта, которых пригласили принять участие в зимнем велопараде, организованным администрацией Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, сбор велосипедистов начнется в 12-00 около Царицынской оперы, начало старта – в 13-00. Колонна любителей-велосипедистов проедет до центра города. Цель мероприятия – пропаганда здорового образа жизни, которому, судя по сегодняшним морозам, никакие природные сюрпризы не страшны. Напомним, велопарад проводится в Волгограде уже второй раз, в прошлом году в нем приняли участие около 200 человек.
Прочитана: 1140 раз
Происшествия 14.01.2018 10:38

Девочка-подросток пострадала в аварии под Камышином. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, ДТП произошло на 8/160 километре дороги “Камышин-Жирновск-Калининск”. 76-летний водитель “Toyota ist 2”, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил “Daewoo Nexia”, у водителя которой было преимущество в движении. При столкновении получила травмы 15-летняя пассажирка корейской легковушки. Пострадавшая госпитализирована.
Прочитана: 585 раз
Расследования 14.01.2018 09:21

В Волгограде банду налетчиков на магазины и банкоматы будут судить присяжные Четверых из пяти человек, обвиняемых в шести разбойных нападениях, будут судить присяжные заседатели. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Волгоградского областного суда, первое заседание состоится в конце января.   По версии следствия, Георгий Чарквиани, Сергей Корякин, Владимир Раклов, Александр Сарайкин и Дмитрий Садыков создали банду, которая нападала на ломбарды и магазины сети "Радеж", "Покупочка", "Магнит", а также на простых горожан. Преступная группа действовала с февраля 2015 по июль 2016 года. Злоумышленники заранее выслеживали жертву и готовили пути отхода, вооружались и подыскивали способ нападения или проникновения в помещения. Свои лица прятали под масками, использовали для маскировки капюшоны курток и...
Прочитана: 1446 раз
Общество 14.01.2018 07:20

Очередные изменения в правила землепользования и застройки территории Волгограда готовят в администрации города. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект, подготовленный в мэрии, в частности, планируется изменить назначение участка площадью почти 9 тыс. кв. м. на ул. Огарева, 1а с зоны парков, скверов, садов и бульваров на зону застройки объектами общественно-делового и жилого назначения на территории исторического центра Волгограда. С соответствующим обращением выступило ООО «Приоритет», говорится в постановлении. Также будет решаться вопрос и об организации жилой застройки в Кировском районе Волгограда: участок площадью в 800 кв.м. по переулку Южнобережный,15г планируется перевести с зоны парков, скверов, садов и бульваров...
Прочитана: 3456 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 13.01.2018 19:07

Новая книга о героях Сталинградской битвы вышла в московском издательстве В  Москве,  в издательстве «Молодая гвардия»,   в популярной и престижной серии «Жизнь замечательных людей»,  вышла книга, посвященная 75-летию победы под Сталинградом - «Герои Сталинградской битвы». Ее авторы, как сообщает ИА «Высота 102», - Илья Родимцев, сын дважды Героя Советского Союза генерала Александра Родимцева и Светлана Аргасцева, заведующая отделом экспозиционно-выставочной работы музея-панорамы «Сталинградская битва». Книга написана по заказу редакции к юбилею Сталинградской битвы и включает в себя семь очерков о прославленных советских военачальниках и бойцах...
Прочитана: 8659 раз
Общество 13.01.2018 16:08

Сотрудники управления Росгвардии по Волгоградской области с любовью и юмором рассказали о жизни четвероногих питомцев, которые, в общем-то, повторяют жизненный путь своих хозяев: это обучение, работа, а потом – заслуженный отдых. Как правильно воспитать служебных собак, какие способности и таланты они демонстрируют и чем они занимаются, когда честно отработают трудовой стаж – смотрите в видеорепортаже Росгвардии. Ведь и в канун празднования Старого нового года мы по-прежнему будем вспоминать о главном символе 2018 года - собаках.   
Прочитана: 19256 раз
Общество 13.01.2018 15:33

Новый каток в горсаду Волгограда дождался погоды Ледовая площадка в центре Волгограда сегодня начала работать, сообщает ИА «Высота 102». Новый каток в городском саду, расположенный рядом с колесом обозрения, никак не удавалось запустить из-за капризов погоды и особенностей рельефа территории - для комфортного и безопасного катания нужно было подготовить толстый слой льда. На сегодняшний день заливка и выравнивание ледового покрытия почти завершены, неподготовленные участки пока закрыты для посетителей.  
Прочитана: 2392 раз
Расследования 13.01.2018 13:10 (Обновлено: 13.01.2018 14:06)

Уголовное дело по статье "бандитизм" возбуждено в отношении 5 человек, которые совершали вооруженные нападения на ювелирные салоны, а летом прошлого года в результате погони в Волгоградской области ранили сотрудника полиции. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сегодня сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, уголовное дело по ч.2 ст. 209 УК РФ ("Бандитизм") возбуждено Главным следственным управлением ГУ МВД России по Волгоградской области. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Члены банды также обвиняются и по другим статьям УК РФ: разбой, незаконное хранение оружия, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. На счету банды, по данным...
Прочитана: 5158 раз
Происшествия 13.01.2018 12:30

В центре Волгограда столкнулись два автомобиля, есть пострадавшиеОдин человек, по предварительным данным, пострадал в аварии в Центральном  районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, на проспекте имени Ленина, рядом со съездом с Комсомольского путепровода, сегодня днем столкнулись "KIA Sportage" и "Москвич 412". Травмы получил 19-летний водитель отечественного авто. Пострадавший госпитализирован. Сейчас устанавливаются обстоятельства инцидента.
Прочитана: 5737 раз
Происшествия 13.01.2018 09:47

Пешеход погиб от наезда двух машин в Волжском. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, трагедия произошла на улице Заволжской накануне вечером. Неизвестный водитель сбив 64-летнего пешехода, который шел по дороге, скрылся с места происшествия. Удар отбросил мужчину под колеса другого автомобиля - “ВАЗ-21099”.  От полученных травм пострадавший погиб. Сейчас полицейские ищут водителя-беглеца.
Прочитана: 3400 раз
Выборы 13.01.2018 09:08

Депутат-«фантом» Волгоградской гордумы выдвинут в президенты РФ Коммунистическая партия социальной справедливости выдвинула в  президенты РФ депутата Волгоградской городской думы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт ЦИК РФ, политическое объединение на предстоящих выборах видит своим кандидатом Олега Булаева. Документы о выдвижении этого кандидата от КПСС накануне были приняты Центризбиркомом. 12 января, отметим, истек срок для выдвижения на выборы главы государства. Олег Булаев прошел в Волгоградскую городскую думу в сентябре 2013 года по списку КПСС. Однако на думских заседаниях этого нардепа за истекшие четыре года из его коллег едва ли кто-то видел. В Волгограде Булаев не проживает. За 2016 год он задекларировал доход в сумме...
Прочитана: 8454 раз
Общество 13.01.2018 08:48

Активисты ОНФ просят комитет транспорта Волгоградской области устранить недоделки на новых дорожных объектах Волгоградские активисты Общероссийского народного фронта инициировали обращение в комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области о необходимости проведения в кратчайшие сроки проверки мостового перехода через Ахтубу на предмет соответствия нормам безопасности системы организации дорожного движения. Кроме того, они просят обеспечить участок трассы над проспектом Ленина в городе Волжский необходимыми стационарными барьерными ограждениями и временными знаками для корректной организации двустороннего движения. Как сообщили ИА «Высота 102» в реготделении ОНФ, в адрес волгоградских активистов проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» поступают сигналы граждан об имеющихся недостатках на этих дорогах.  ...
Прочитана: 1884 раз
Культура 13.01.2018 06:51

Митрополит Волгоградский и Камышинский Герман освятит на Крещение воду в Волге Один из главных православных праздников - Крещение Господне, - начнется в Волгограде 19 января с крестного хода  от храма Иоанна Предтечи к нижней террасе Центральной набережной, где будет отслужен водосвятный молебен. Как сообщили Иа «Высота 102» в волгоградской епархии, воду в Волге освятит митрополит Волгоградский и Камышинский Герман. После этого все желающие смогут, помолившись, набрать ее или даже окунуться в Иордань. На набережной для желающих окунуться в крещенскую прорубь сотрудники МЧС установят специальную деревянную купель с оборудованными к ней подходами. Рядом разместятся натопленные палатки, где можно будет переодеться и согреться...
Прочитана: 5478 раз


14 января 14:28
На Комсомольском путепроводе в Волгограде установили ограждение на двух лестничных сходахСмотреть фотографии
14 января 11:58
По версии сайта администрации региона в Волгограде до сих пор существует старый Центральный стадионСмотреть фотографии
14 января 11:07
В Волгоградской области огонь лишил фермера 40 тонн сена
14 января 10:45
В Волгограде велосипедистов проверят на морозоустойчивость
14 января 10:38
Девочка-подросток попала в больницу из-за невнимательного пенсионера
14 января 09:21
В Волгограде банду налетчиков на магазины и банкоматы будут судить присяжныеСмотреть фотографии
14 января 07:20
Исторический центр Волгограда готовят к новой застройке
13 января 19:07
Новая книга о героях Сталинградской битвы вышла в московском издательствеСмотреть фотографии
13 января 16:08
Волгоградские служебные собаки: от рождения до «пенсии»Cмотреть видео
13 января 15:33
Новый каток в горсаду Волгограда дождался погодыСмотреть фотографии
13 января 13:10
В Волгоградской области 5 человек обвиняют в бандитизме, нападении на 31 ювелирный салон и ранении полицейскогоCмотреть видео
13 января 12:30
В центре Волгограда столкнулись два автомобиля, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
13 января 09:47
В Волгоградской области пешеход погиб под колесами двух автомобилей
13 января 09:08
Депутат-«фантом» Волгоградской гордумы выдвинут в президенты РФСмотреть фотографии
13 января 08:48
Активисты ОНФ просят комитет транспорта Волгоградской области устранить недоделки на новых дорожных объектахСмотреть фотографии
13 января 06:51
Митрополит Волгоградский и Камышинский Герман освятит на Крещение воду в ВолгеСмотреть фотографии
13 января 05:34
В Волгограде на острове Сарпинском расстреляли трансформаторную подстанциюСмотреть фотографии
12 января 20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде обанкротилась самая богатая в гордуме женщина-депутат Комментарии12Cмотреть видео
12 января 17:10
В Волгограде обитателям аварийного общежития предложат маневренное жилье Комментарии6Смотреть фотографии
12 января 17:06
«Недолго музыка играла»: новый лифт в подъезде участника Сталинградской битвы из Волгограда постоянно ломается Комментарии24Смотреть фотографииCмотреть видео
Происшествия
14 января 11:07
В Волгоградской области огонь лишил фермера 40 тонн сена
14 января 10:38
Девочка-подросток попала в больницу из-за невнимательного пенсионера
13 января 12:30
В центре Волгограда столкнулись два автомобиля, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
13 января 09:47
В Волгоградской области пешеход погиб под колесами двух автомобилей
13 января 05:34
В Волгограде на острове Сарпинском расстреляли трансформаторную подстанциюСмотреть фотографии
12 января 15:49
В Волгоградской области бойцы Росгвардии задержали грабителя по фотопортретуСмотреть фотографии
12 января 12:51
В Волгоградской области женщина из мести обвинила полицейских в краже денег Комментарии6
12 января 11:04
В Волгоградской области задержали фуру с подозрительным спиртом из Северной Осетии Комментарии6Смотреть фотографии
12 января 10:42
Волгоградец пытался "откупить" двоих нелегалов из Узбекистана за 12 тысяч рублей Комментарии2
12 января 10:17
В Волгограде вблизи Мамаева кургана ищут пьяных водителей Комментарии15Смотреть фотографии
11 января 17:59
В центре Волгограда мать и двое детей пострадали в ДТП Комментарии7
11 января 14:38
Волгоградский предприниматель обманул банк на 12,5 млн рублей Комментарии5
11 января 11:38
Волгоградского журналиста «арестовали» в наркологическом диспансере Комментарии8
11 января 11:21
В Волгоградской области изъяли 107 блоков контрафактных сигарет Комментарии5Смотреть фотографии
11 января 08:02
Под Волгоградом тепловоз покалечил мужчину Комментарии8
10 января 17:55
В Волгограде капитан полиции задержан за взятку Комментарии32
10 января 17:10
В Волгограде осужден грабитель, избивший жертву пластиковой бутылкой
10 января 12:32
В Волгограде сотрудницу комитета по рекламе горадминистрации наказали за волокиту Комментарии15
10 января 12:01
В Волгоградской области служебные собаки помогли поймать разбойников в новогодних колпаках Комментарии1
10 января 11:09
Под Волгоградом задержали сварщика при попытке взлома сигнализации в охраняемом коттедже Комментарии10Смотреть фотографии
10 января 10:52
В Волгограде поймали грабителей-"меломанов" из Калмыкии Комментарии14
9 января 15:53
Фуру с "левым" алкоголем задержали в Волгоградской области Комментарии4Смотреть фотографии
9 января 14:56
В Волгограде совершено разбойное нападение на рыбный цех Комментарии23Смотреть фотографии
9 января 14:36
Сотрудники Росгвардии задержали жителя Волгограда, объявленного в федеральный розыск Комментарии8Смотреть фотографии
9 января 14:07
В Волгограде пассажирка автобуса попала в травмпункт Комментарии5
9 января 13:33
В Волгоградской области угонщик без прав попался на пьяной езде Комментарии1
9 января 11:09
В Волгограде 94-летнего участника войны обокрал лжесоцработник Комментарии4
9 января 10:14
В Волгоградской области водитель-лихач "оформил больничный" себе и троим пассажирам Комментарии2
9 января 09:40
В Волгоградской области беременная женщина устроила ДТП с четырьмя пострадавшими Комментарии8
9 января 08:27
В Волгоградской области двое детей отравились газом Комментарии16
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда

 

     

ФИНГРАМОТНОСТЬ

Пенсия не за горами. Что получим?

   Реклама

ЗДОРОВЬЕ

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

  

Товары для вашего здоровья и безопасности (8442) 27-06-74

    
Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
   
День 14 Января, Вс
Волгоград
температура -8..-10 С, давление 764..766 мм рт.ст., ветер Северо-Восточный, 3 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
14 Января, Вс
1 $ 56.6019 руб.
1 € 68.2562 руб.
1 GBP 76.7465 руб.
1 CHF 58.0830 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
       
       
       

 

Обсуждают в форуме

В Волгограде новые остановки обретают законченный видКомментарии71
Концессионер сетей наружного освещения в Волгограде намерен «отбить» вложенные инвестиции на интернетеКомментарии51
Госструктуры и правоохранители займутся имуществом волгоградского ВМК «Красный Октябрь»Комментарии47
В Волгограде в общественной приемной "ЕР" пройдет сбор подписей за ПутинаКомментарии47
Скандально известный депутат Волгоградской гордумы Ольга Толоконникова признана банкротомКомментарии40
В Волгограде «Титан-Баррикады» отчитался о самых высоких зарплатах в машиностроительном комплексе регионаКомментарии39
Пресс-служба администрации области поверила в мечту о туристической привлекательности ВолгоградаКомментарии39
В Волгограде владельцы отелей с «космическими» ценами в дни ЧМ-2018 не испугались РоспотребнадзораКомментарии34
В Волгограде и Волжском стартовал сбор подписей за выдвижение Владимира Путина в президентыКомментарии33
В Волгограде капитан полиции задержан за взяткуКомментарии32
По следам публикаций ИА "Высота 102": снятые "головы", спасенное жилье и лифт в новую жизньКомментарии31
В Волгоградской области готовят наблюдателей на выборы президента РоссииКомментарии26
Волгоградское отделение ПАО «Сбербанк» принесло извинения «за возможные временные неудобства»Комментарии26
Собаки-герои защищали Сталинград наравне с людьмиКомментарии25
Инспекцию стройнадзора по Волгоградской области проверяют по поводу «раздетой» многоэтажкиКомментарии24

Самые читаемые новости

«Высота 102 ТВ»: В Волгограде обанкротилась самая богатая в гордуме женщина-депутатКомментарии12
Просмотров: 38340
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде к ЧМ - 2018 больница скорой помощи вышла на новый уровень оснащенияКомментарии1
Просмотров: 19614
Волгоградские служебные собаки: от рождения до «пенсии»
Просмотров: 15532
Скандально известный депутат Волгоградской гордумы Ольга Толоконникова признана банкротомКомментарии40
Просмотров: 8286
Собаки-герои защищали Сталинград наравне с людьмиКомментарии25
Просмотров: 8181
Новая книга о героях Сталинградской битвы вышла в московском издательстве
Просмотров: 7596
Депутат-«фантом» Волгоградской гордумы выдвинут в президенты РФ
Просмотров: 6196
«Недолго музыка играла»: новый лифт в подъезде участника Сталинградской битвы из Волгограда постоянно ломаетсяКомментарии24
Просмотров: 5348
В Волгоградской области потерявшая дом в результате природного пожара семья осталась без жилищного сертификатаКомментарии3
Просмотров: 4593
По версии сайта администрации региона в Волгограде до сих пор существует старый Центральный стадион
Просмотров: 4333

Рекомендуемые к прочтению новости

Волгоградского журналиста «арестовали» в наркологическом диспансереКомментарии8
Рекомендации: +27 / 2-
В Волгограде капитан полиции задержан за взяткуКомментарии32
Рекомендации: +22 / 6-
Депутат-«фантом» Волгоградской гордумы выдвинут в президенты РФ
Рекомендации: +16 / 10-
Собаки-герои защищали Сталинград наравне с людьмиКомментарии25
Рекомендации: +16 / 4-
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде обанкротилась самая богатая в гордуме женщина-депутатКомментарии12
Рекомендации: +14 / 13-
Скандально известный депутат Волгоградской гордумы Ольга Толоконникова признана банкротомКомментарии40
Рекомендации: +14 / 4-
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде к ЧМ - 2018 больница скорой помощи вышла на новый уровень оснащенияКомментарии1
Рекомендации: +13 / 10-
Незрячего жителя Волжского почти полвека ведут по жизни собаки-поводыриКомментарии10
Рекомендации: +13 / 5-
В Волгограде владельцы отелей с «космическими» ценами в дни ЧМ-2018 не испугались РоспотребнадзораКомментарии34
Рекомендации: +12 / 6-
Пресс-служба администрации области поверила в мечту о туристической привлекательности ВолгоградаКомментарии39
Рекомендации: +12 / 2-