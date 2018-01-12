Смотрите сегодня в программе: новый лифт, установленный по программе капремонта для участника Сталинградской битвы и его соседей, огорчает сбоями в работе. «Дядя Вова, мы с тобой!»: в общественной приемной волгоградского регионального отделения «Единой России» проведут сбор подписей за президента. Имущество с молотка: скандальную должницу-депутата из городской думы Волгограда суд признал банкротом. А были ли сроки исполнения контракта?: лестничные сходы на Комсомольском путепроводе в центре Волгограда по-прежнему не функционируют. «Ни одной жертвы воде!»: в Волжском открылся первый и пока единственный в стране музей общества спасения на водах. «Море» подозрительного спирта из Северной Осетии: фуру задержали волгоградские полицейские.







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