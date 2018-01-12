В Волжском в новом музее посетителей встретил робот Гоша





Сегодня в Волжском открылся первый и пока единственный в стране музей общества спасения на водах. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, Волгоградская областная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество спасания на водах» стала обладателем президентского гранта. Её проект «Ни одной жертвы воде! К 145-летию российского ВОСВОД» был признан лучшим среди программ более чем 50 участников общероссийского грант-конкурса. Проект предусматривает проведение профилактических занятий в школах и на водных объектах по безопасному поведению на воде. Одним из мероприятий проекта стало и открытие музея.

Здесь собраны уникальные экспонаты по спасению на воде. Это шесть водолазных костюмов от самых ранних до современных, различные элементы снаряжения, необходимого для спасательных работ. Есть настоящий штурвал со старого судна 60-х годов прошлого века и учебный робот-тренажер «Гоша».

В музее есть методический кабинет с мебелью, телевизором и учебными программами. Здесь будут проходить теоретические занятия по профилактической работе с детьми и подростками. Специалисты ВОСВОД, приглашенные профессиональные спасатели и педагоги будут знакомить детей со спасательным оборудованием, обучать азам спасательного дела, вести работу, направленную на снижение числа несчастных случаев на воде.

Добавим, музей, расположенный по адресу улица Молодежная, 20 будет работать с понедельника по четверг с 10.00 до 15.00. Посещение бесплатное.