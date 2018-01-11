Волгоградец пытался "откупить" двоих нелегалов из Узбекистана за 12 тысяч рублей

Возместить страховой компании выплату по ОСАГО и компенсировать расходы на экспертизу придется автолюбителю из Волжского. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе областного суда, такое решение приняла сегодня коллегия по гражданским делам. В ноябре 2015 года по вине Юрия Перегудова произошло ДТП, после которого потерпевший получил около 56 тысяч рублей компенсации (в том числе 22 тысячи рублей возмещения за экспертизу). Но затем страховая компания потребовала от волжанина компенсировать понесенные ею расходы. Поводом для этого стало то, что Перегудов, страхуя собственную машину, не указал в договоре себя как "лицо допущенное к управлению" транспортом. В связи с этим компания подала иск в...

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