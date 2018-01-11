При оплате взносов за капремонт в Волгоградской области платежная система ПАО "Сбербанк" дала сбой

Многочисленные жалобы поступают от жителей Волгоградской области в адрес регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов, которые не смогли воспользоваться услугами ПАО "Сбербанк" при оплате взносов. С декабря прошлого года люди сообщают о незаконном взимании комиссии при внесении платежей или вовсе на невозможность совершить платеж, сообщили ИА «Высота 102 в пресс-службе фонда капремонта.

Как подчеркнули в фонде, в конце декабря 2017 года регоператор заключил дополнительное соглашение с ПАО "Сбербанк" об изменении способа информационного обмена базой данных. Однако в результате перенастройки банковской базы «с целью минимизации рисков для клиентов, в том числе и от неправомерных действий третьих лиц», возникли сложности при использовании платежной системы. В связи с чем были зафиксированы массовые случаи незачисления денежных средств на лицевые счета плательщиков, а также неправомерное взимание комиссии при внесении взносов на капремонт.

Регоператор обратился в ПАО "Сбербанк" с просьбой разъяснить сложившуюся ситуацию. Сотрудники принесли извинения за доставленные неудобства и пояснили, что все подобные случаи ими фиксируются, и уже с 24 декабря 2017 г. проводятся мероприятия, направленные на исправление ситуации. По данным на 9 января 2018 года, технологический сбой устранен, сейчас реализуется комплекс мер по устранению последствий. В частности, тем, кто проводил оплату взносов на капремонт по системе автоплатежа, неправомерно начисленная комиссия будет возвращена на счет автоматически. Те, кто воспользовался для этого услугами операторов, могут обратиться непосредственно в офисы банка, предъявив чек с оплаченной комиссией: людям обязаны вернуть денежные средства, - подчеркнули в фонде капремонта.



