Общественная палата Волгоградской области подпишет первые соглашения с общественными организациями по подготовке наблюдателей на предстоящие 18 марта текущего года выборы президента России. Они будут следить за порядком во время голосования. В каждую участковую избирательную комиссию будет направлено как минимум два общественных наблюдателя. Об этом, как сообщает ИА «Высота 102», говорится на официальном сайте палаты. Уже в ближайшее время будет составлен реестр общественных наблюдателей, которые отправятся 18 марта на все избирательные участки Волгоградской области.

Всего, в рамках осуществления наблюдения за выборами главы государства, в Волгоградской области планируют подготовить порядка 3500 наблюдателей от общественных организаций. Но только тех, кто заключит соответствующее соглашение с общественной палатой.