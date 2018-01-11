В Волгограде Юрий Левитан «озвучит» премьерный спектакль молодежного театра





На 75-летие окончания Сталинградской битвы Волгоградский молодежный театр подарит горожанам и гостям областного центра премьерный спектакль. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, постановка по мотивам пьесы Валентина Катаева называется «Синий платочек». Первые показы пройдут 30 и 31 января. Дух военного времени актерам поможет передать настоящее обмундирование и элементы амуниции советских солдат и офицеров. Основой звукового оформления постановки стал всем известный, пронзительный голос Юрия Левитана. Режиссёром-постановщиком выступил заслуженный артист России, худрук молодежного театра Владимир Бондаренко.

В пьесе Катаева нет батальных сцен, зато передано безумное желание героев жить, любить и быть любимыми. Действие происходит в 1943 году в разных местах, одно из них — небольшой волжский город, где располагается госпиталь. Этим городом вполне мог быть Камышин, где в годы войны также работали госпитали.



