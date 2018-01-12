



Семья Кальченко, у которой был дом в селе Ягодное Ольховского района Волгоградской области, частично выгоревшим в результате природного пожара в августе 2017 года, добивается от властей выдачи жилищного сертификата. Как рассказала Юлия Кальченко, дом на ул. Ленина,175 в селе Ягодное ее семья приобрела в 2015 году на средства материнского капитала после рождения второго ребенка. «Но, так как в селе нет детского сада, да и мой муж пока учится в строительном техникуме, мы обосновались в Волгограде, где поселились в квартире у моей мамы, - рассказала Юлия. – Но дом мы не бросали, исправно оплачивали счета, приезжали сюда, когда могли. Когда мы узнали, что 23 августа часть села сгорела, позвонили в сельскую администрацию узнать, что с нашим домом. Нам сказали, что все в порядке – дом уцелел. У нас был шок, когда в октябре я приехала в Ягодное, чтобы взять справку о составе семьи и узнала, что наш дом сгорел!». Но главные неприятности семью Кальченко ждали впереди – оказалось, что семья не была включена в список получателей жилищных сертификатов. Кроме того, прописанные в доме члены семьи не получили ни копейки компенсации и за утраченное имущество: выяснилось, что компенсации выплачивались по заявлению погорельцев, но так как Юлия не знала, что у нее больше нет дома, то, соответственно, никакого заявления от нее не поступало. А в администрации Ягодновского сельского поселения маме двоих детей заявили, что ее семьи как бы нет, потому что на дом не был открыт лицевой счет. «Как это у нас не было лицевого счета, если мы за все платили, за что положено, в том числе, кстати, и налоги, - недоумевает женщина. – У меня есть все счета-квитанции. А когда мы задолжали за газ 84 копейки, нам тут же пришло уведомление из сельской администрации с требованием погасить долг с предупреждением отрезать газ. Так, может, сельские чиновники нас специально «не заметили», чтобы нам ничего не давать?»

Когда Кальченко стали разбираться, почему так произошло, в комитете строительства Волгоградской области им объяснили, что для получения жилищного сертификата надо было соответствовать нескольким условиям: постоянно проживать в доме, быть зарегистрированным по месту жительства и иметь единственное жилье (которое было утрачено). «Мы не могли проживать там, потому что некуда было пристроить детей, там нет и работы, - пояснила Юлия. – Но главная причина – мой муж учится, на время учебы мы и переехали в областной центр. А дом, который принадлежал на праве собственности мне и моим детям, был нашим единственным жильем! Сейчас мы ютимся с другими родственниками в муниципальной квартире у мамы в Волгограде. Мало того, в сгоревший дом были вложены средства материнского капитала. Теперь у меня нет капитала, нет дома и мне говорят, что наша семья ни на что не имеет права!».

Юлия Кальченко уже обратилась с жалобами к президенту России и в прокуратуру. «Я считаю неправильным, когда, соблюдая один закон, в частности, требование о постоянном проживании, нарушают другой и оставляют мою семью, моих детей на улице, без крыши над головой. Поэтому права моих детей я намерена защищать в суде», - заключила Юлия.









Справка. В Волгоградской области выдано 26 жилищных сертификатов семьям, потерявшим единственное жилье в результате природных пожаров 2017 года. Также 46 семей получили единовременное пособие в размере от 10 до 50 тысяч рублей в зависимости от степени утраты имущества. Кроме того, помощь оказывалась и по линии благотворительных фондов.



