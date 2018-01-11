В охотхозяйстве Волгоградской области два диких кабана погибли от АЧС

В первую ночь 2018 года суммарный объем интернет-данных в сети МегаФона вырос по сравнению с новогодней ночью 2017 года более чем в 3 раза. Обычным SMS-сообщениям волгоградцы предпочли общение через мессенджеры и социальные сети. Тренд активного использования мессенджеров, как и в прошлом году, сохраняется. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, абоненты волгоградского МегаФона «чатились» в Whats App – в новогоднюю ночь объем трафика в нем превысил в 5 раз все остальные мессенджеры, вместе взятые. «Звонили», в основном, через Viber. Всего «накачали» и передали информации на 78Тбайт, что в 3 раза больше, чем в прошлом...