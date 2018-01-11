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Экономика
 11.01.2018 11:33

Концессионер сетей наружного освещения в Волгограде намерен «отбить» вложенные инвестиции на интернете

В Волгограде прошел открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения на комплексную реконструкцию сетей наружного освещения и строительство новых линий. На конкурс была подана одна заявка от компании «Светосервис - Волгоград», сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда.
Согласно условиям соглашения, рассчитанного на 15 лет, компания-инвестор будет обязана вложить в развитие системы уличного освещения города порядка одного миллиарда рублей. Основной объем средств будет освоен в первые четыре года. Средства направят как на реконструкцию существующих сетей, так и на создание новых линий.
Напомним, в Волгограде активное развитие сети уличного освещения происходило с середины 50-х до середины 90-х годов прошлого века. Последующие десятилетия выделяемых средств не в полной мере хватало даже для текущего содержания сетей. Некоторые муниципальные линии, построенные за счет государственных средств, оказались в частной собственности или были утрачены. В настоящее время процент освещенности города составляет менее 80%, при этом существующие сети изношены на 65-70%. С 2014 года началось наведение порядка в сфере уличного освещения города, возобновилось стабильное финансирование МУП «Волгоградгорсвет», запущен процесс возвращения в собственность ранее утерянных сетей.
В результате реализации муниципально-частного партнерства уровень освещенности городских улиц значительно возрастет, считают в администрации города. Наряду с модернизацией светового оборудования оживленных магистралей города, инвестор построит новые линии в ряде отдаленных поселков города, которые не освещались никогда. Благодаря внедрению современной системы уличного освещения Волгоград сможет сократить расходы на содержание сетей и перенаправить сэкономленные средства на социально-экономическое развитие города, уверены в мэрии. В качестве дополнительного источника возврата инвестиций компания планирует использовать опоры для совместного подвеса проводов, например, интернет-кабелей. В настоящее время обслуживанием линий наружного освещения занимается муниципальное предприятие «Волгоградгорсвет», на балансе которого находятся 43,9 тысячи светоточек и 1,2 тысячи километров линий уличного освещения. После заключения соглашения с инвестором муниципальное предприятие «Волгоградгорсвет» продолжит свою работу, в том числе модернизацию и обслуживание светофорных объектов, а также содержание выявляемых бесхозяйных сетей до момента передачи их на обслуживание.
 

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